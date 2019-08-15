Книги о настоящей дружбе: подборка историй об истинных друзьях

1 "Три товарища", Эрих Мария Ремарк На данное нетленное произведение Ремарка ссылались многие наши современники. К примеру, оно было упомянуто в оскароносной картине "Москва слезам не верит". "Три товарища" - один из самых пронзительных, драматических и красивых романов о дружбе и любви. Созданный в первой половине ХХ века, он до сих пор вызывает неподдельный интерес у читателей. Популярность книги обусловлена реальностью описанных в нем переживаний. Автор сам прошел чрезвычайно сложный жизненный путь, поэтому знал цену искренним отношениям. Ремарк излагал свои гениальные размышления просто и задушевно. Подобный подход внес роман в Золотой фонд мировой литературы. Даю гарантию, поколения наших потомков будут зачитываться творениями великого классика.

2 "Приключения Гекльберри Финна", Марк Твен Колоритное население местечек, расположенных вдоль русла реки Миссисипи, знакомо нам со школьной скамьи. В детстве мы с удовольствием переносились в городки Юга США, бегали по тропинкам вместе с Томом и Геком и ухахатывались, живо представляя прохождения хулиганистых мальчишек, читаю эту книгу о дружбе. Что касается повзрослевшей аудитории, то я настоятельно рекомендую еще разок прочитать романы Марка Твена. Если в более юном возрасте мы следили исключительно за приключениями главных героев, то с опытом начинаем обращать внимание на социальный и политический подтекст описанных событий и выносить для себя много нового.

3 "Снежная Королева", Ганс Христиан Андерсен Немногие знают, что из-под пера талантливейшего автора вышло множество серьезных книг. Андерсен писал красивые стихи, глубокомысленные драмы, разнообразные очерки и философские романы. Однако прославился датчанин именно сказками. В короткие, всеми нами любимые притчи, писатель попытался вложить целую Вселенную. И мне кажется, ему это удалось в полной мере. Сюжет "Снежной Королевы" знаком нам с пеленок. С момента публикации в 1844 году сказка завоевала необычайную популярность. Из 7-ми глав мы узнаем о приключениях девочки Герды, вознамерившейся во что бы то ни стало вызволить друга из плена. По утверждениям биографов, прототипом главной героини стала дама сердца Андерсена, оперная певица, не разделившая его чувства.

4 "Паутина Шарлотты", Элвин Брукс Уайт К своему стыду эту книгу я прочитала совсем недавно. На улице стояла прескверная погода, настроение было под стать метеопрогнозу. Захотелось чего-то теплого и душевного. В таких ситуациях на помощь приходят детские книжки. Коротенькая повесть Элвина Брукса Уайта познакомит вас с милейшим поросеночком Уилбуром. Он был последним в помете, самым маленьким и хилым. От смерти главного героя спасло вмешательство девочки Ферн. Поросенка продали по дешевке на Скотный двор, где он нашел настоящего друга в лице паучихи Шарлотты. Именно ее сети помогут малышу стать самым популярным кабанчиком округа.

5 "Бегущий за ветром", Халед Хоссейни Во всем мире не сыскать настолько непохожих людей. Парадоксально, но две противоположности притянулись друг к другу и стали очень близки. Амир и Хасан будто выходцы с разных планет. Один – потомок важного аристократа, паренек с отличным образованием, претендующим на звание интеллектуала. Другой – сын хромого и жалкого человека, безграмотный мальчик с физическими недостатками. Его уродливую "заячью" губу невозможно скрыть от окружающих. Естественно, Хасан столкнулся с жестокой травлей. До поры до времени кабульские ребята дружили. Сравнительно мирную идиллию нарушили страшные события. Сексуальное насилие стало точкой не возврата. Беспрецедентное происшествие и предательство Амира разбросало друзей по разным сторонам. Каждому был уготован собственный путь. Но разве можно разорвать тончайшие связи, закрепленные с детства между двумя душами?

6 "Жареные зеленые помидоры в кафе "Полустанок", Фэнни Флэгг История о дружбе двух женщин с огромной разницей в возрасте. Случайное знакомство благотворно повлияло на обеих героинь романа. Однако я забегаю несколько вперед, попытаюсь начать сначала. В небольшом городке штата Алабама проживает 48-летняя Эвелин. Она сбагрила ненавистную свекровь в дом престарелых, но все равно вынуждена навещать мерзкую старуху. Именно в последнем приюте для пожилых главная героиня встретится с 86-летней Нинни. Эвелин разочаровалась в жизни, ее покинули дети, муж давно охладел и с трудом терпит ее общество. Женщина пребывает в постоянной депрессии и килограммами поедает сладкое. Новая знакомая, невзирая на беды и преклонный возраст, сохранила оптимизм. Нинни перевернет сознание Эвелин и наставит ее на путь, ведущий к счастью.

7 "Богач, бедняк", Ирвин Шоу Драма 1969 года повествует об отношениях внутри одной семьи. Особое внимание уделяется рассказу о судьбе двух братьев. Одному удалось выбиться в люди, что не удивительно, ведь Руди любили в семье и школе. Он производил впечатление "хорошего мальчика", учился на отлично и вел себя примерно. Тома, второго брата, родители не больно жаловали. Мальчик отличался несносным характером, хулиганил и вечно влипал в плохие истории. Том выбрал боксерское поприще, которое не принесло ему ни богатства, ни славы. Рекомендую посмотреть вам гениальную советскую экранизацию уникального произведения Ирвина Шоу. Талант автора в купе с дополнениями режиссера Арунаса Жебрюнаса оставит неизгладимый след в ваших сердцах.

8 "Дом, в котором...", Мариам Петросян Хотя официально главным героем является парень по кличке Курильщик, на самом деле истинный центральный персонаж романа Мариам Петросян – старинный дом. В его стенах нашли приют дети-инвалиды и только от благосклонности здания зависит качество жизни внутри интерната. Полуразрушенное строение может принять, а может отвергнуть поселенца по собственному усмотрению. Жильцы Дома откликаются на прозвища, они разделены на классы в зависимости от возможности выходить в окружающий мир. Читатель постепенно познает изнанку приюта, его охватывает паутина мистицизма и оторваться от романа становится нереально.

9 "Книжный вор", Маркус Зузак Декорациями событий завязки выступает предвоенная Германия. На дворе стоит 1939 год. У Черного Жнеца день ото дня прибавляется работы. Смерть засучила рукава и занесла свою косу над головой миллионов. Не так давно овдовевшая женщина везет своих детей, малышку Лизель и ее братика, к приемным родителям. Опальная мать надеется спасти отпрысков от железного кулака нацистов. В дороге случается трагедия. "Старуха с косой" навещает тяжелобольного мальчика и уносит его на темных крыльях на тот свет. Смерть обращает внимание на девятилетнюю Лизель. Данное событие оставляет шрам в памяти девочки. Затем главная героиня попадает на Небесную улицу, находит новых друзей в лице приемных родителей, соседских ребят и беглых евреев. Однако центральным объектом романа являются книги. Короткая история говорит о том, какое воздействие может оказать печатное слово на душу и как оно влияет на жизнь человека.

10 "Кондуит и Швамбрания", Лев Кассиль Вы можете вменить Льву Кассилю чрезмерное увлечение советчиной, но подумайте сами, о чем мог писать автор, заставший становление и расцвет СССР. Он ловко сумел рассказать личные воспоминания об Октябрьской революции, поместив их в рамки детской повести. Двое братьев Леля и Ося основали воображаемое государство Швамбранию. Ребята населили ее необъятные просторы любителями приключений, мореплавателями и исследователями. Сами мальчишки – почетные жители Швамбрании и признанные герои. Швамбраны столкнулись с горькой реальностью, поступив в местную гимназию. В стенах учебного заведения царят строгие порядки, за любую провинность можно угодить в страшный Кондуит. На фоне социалистической революции происходит взросление Лели и Оси, они находят друзей и постепенно реформируют свою воображаемую страну. Чем больше обязанностей возникает у мальчиков, тем меньше времени остается на игры. Постепенно ребята приходят к мысли, что Швамбранию следует оставить в прошлом.