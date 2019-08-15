Книги о настоящей дружбе: подборка историй об истинных друзьях

"Три товарища", Эрих Мария Ремарк
На данное нетленное произведение Ремарка ссылались многие наши современники. К примеру, оно было упомянуто в оскароносной картине "Москва слезам не верит". "Три товарища" - один из самых пронзительных, драматических и красивых романов о дружбе и любви. Созданный в первой половине ХХ века, он до сих пор вызывает неподдельный интерес у читателей.
Популярность книги обусловлена реальностью описанных в нем переживаний. Автор сам прошел чрезвычайно сложный жизненный путь, поэтому знал цену искренним отношениям. Ремарк излагал свои гениальные размышления просто и задушевно. Подобный подход внес роман в Золотой фонд мировой литературы. Даю гарантию, поколения наших потомков будут зачитываться творениями великого классика.
"Приключения Гекльберри Финна", Марк Твен
Колоритное население местечек, расположенных вдоль русла реки Миссисипи, знакомо нам со школьной скамьи. В детстве мы с удовольствием переносились в городки Юга США, бегали по тропинкам вместе с Томом и Геком и ухахатывались, живо представляя прохождения хулиганистых мальчишек, читаю эту книгу о дружбе.
Что касается повзрослевшей аудитории, то я настоятельно рекомендую еще разок прочитать романы Марка Твена. Если в более юном возрасте мы следили исключительно за приключениями главных героев, то с опытом начинаем обращать внимание на социальный и политический подтекст описанных событий и выносить для себя много нового.
"Снежная Королева", Ганс Христиан Андерсен
Немногие знают, что из-под пера талантливейшего автора вышло множество серьезных книг. Андерсен писал красивые стихи, глубокомысленные драмы, разнообразные очерки и философские романы. Однако прославился датчанин именно сказками.
В короткие, всеми нами любимые притчи, писатель попытался вложить целую Вселенную. И мне кажется, ему это удалось в полной мере. Сюжет "Снежной Королевы" знаком нам с пеленок. С момента публикации в 1844 году сказка завоевала необычайную популярность. Из 7-ми глав мы узнаем о приключениях девочки Герды, вознамерившейся во что бы то ни стало вызволить друга из плена. По утверждениям биографов, прототипом главной героини стала дама сердца Андерсена, оперная певица, не разделившая его чувства.
"Паутина Шарлотты", Элвин Брукс Уайт
К своему стыду эту книгу я прочитала совсем недавно. На улице стояла прескверная погода, настроение было под стать метеопрогнозу. Захотелось чего-то теплого и душевного. В таких ситуациях на помощь приходят детские книжки.
Коротенькая повесть Элвина Брукса Уайта познакомит вас с милейшим поросеночком Уилбуром. Он был последним в помете, самым маленьким и хилым. От смерти главного героя спасло вмешательство девочки Ферн. Поросенка продали по дешевке на Скотный двор, где он нашел настоящего друга в лице паучихи Шарлотты. Именно ее сети помогут малышу стать самым популярным кабанчиком округа.
"Бегущий за ветром", Халед Хоссейни
Во всем мире не сыскать настолько непохожих людей. Парадоксально, но две противоположности притянулись друг к другу и стали очень близки. Амир и Хасан будто выходцы с разных планет.
Один – потомок важного аристократа, паренек с отличным образованием, претендующим на звание интеллектуала. Другой – сын хромого и жалкого человека, безграмотный мальчик с физическими недостатками. Его уродливую "заячью" губу невозможно скрыть от окружающих. Естественно, Хасан столкнулся с жестокой травлей.
До поры до времени кабульские ребята дружили. Сравнительно мирную идиллию нарушили страшные события. Сексуальное насилие стало точкой не возврата. Беспрецедентное происшествие и предательство Амира разбросало друзей по разным сторонам. Каждому был уготован собственный путь. Но разве можно разорвать тончайшие связи, закрепленные с детства между двумя душами?
"Жареные зеленые помидоры в кафе "Полустанок", Фэнни Флэгг
История о дружбе двух женщин с огромной разницей в возрасте. Случайное знакомство благотворно повлияло на обеих героинь романа. Однако я забегаю несколько вперед, попытаюсь начать сначала.
В небольшом городке штата Алабама проживает 48-летняя Эвелин. Она сбагрила ненавистную свекровь в дом престарелых, но все равно вынуждена навещать мерзкую старуху. Именно в последнем приюте для пожилых главная героиня встретится с 86-летней Нинни.
Эвелин разочаровалась в жизни, ее покинули дети, муж давно охладел и с трудом терпит ее общество. Женщина пребывает в постоянной депрессии и килограммами поедает сладкое. Новая знакомая, невзирая на беды и преклонный возраст, сохранила оптимизм. Нинни перевернет сознание Эвелин и наставит ее на путь, ведущий к счастью.
"Богач, бедняк", Ирвин Шоу
Драма 1969 года повествует об отношениях внутри одной семьи. Особое внимание уделяется рассказу о судьбе двух братьев. Одному удалось выбиться в люди, что не удивительно, ведь Руди любили в семье и школе. Он производил впечатление "хорошего мальчика", учился на отлично и вел себя примерно.
Тома, второго брата, родители не больно жаловали. Мальчик отличался несносным характером, хулиганил и вечно влипал в плохие истории. Том выбрал боксерское поприще, которое не принесло ему ни богатства, ни славы. Рекомендую посмотреть вам гениальную советскую экранизацию уникального произведения Ирвина Шоу. Талант автора в купе с дополнениями режиссера Арунаса Жебрюнаса оставит неизгладимый след в ваших сердцах.
"Дом, в котором...", Мариам Петросян
Хотя официально главным героем является парень по кличке Курильщик, на самом деле истинный центральный персонаж романа Мариам Петросян – старинный дом. В его стенах нашли приют дети-инвалиды и только от благосклонности здания зависит качество жизни внутри интерната. Полуразрушенное строение может принять, а может отвергнуть поселенца по собственному усмотрению.
Жильцы Дома откликаются на прозвища, они разделены на классы в зависимости от возможности выходить в окружающий мир. Читатель постепенно познает изнанку приюта, его охватывает паутина мистицизма и оторваться от романа становится нереально.
"Книжный вор", Маркус Зузак
Декорациями событий завязки выступает предвоенная Германия. На дворе стоит 1939 год. У Черного Жнеца день ото дня прибавляется работы. Смерть засучила рукава и занесла свою косу над головой миллионов.
Не так давно овдовевшая женщина везет своих детей, малышку Лизель и ее братика, к приемным родителям. Опальная мать надеется спасти отпрысков от железного кулака нацистов. В дороге случается трагедия. "Старуха с косой" навещает тяжелобольного мальчика и уносит его на темных крыльях на тот свет.
Смерть обращает внимание на девятилетнюю Лизель. Данное событие оставляет шрам в памяти девочки. Затем главная героиня попадает на Небесную улицу, находит новых друзей в лице приемных родителей, соседских ребят и беглых евреев. Однако центральным объектом романа являются книги. Короткая история говорит о том, какое воздействие может оказать печатное слово на душу и как оно влияет на жизнь человека.
"Кондуит и Швамбрания", Лев Кассиль
Вы можете вменить Льву Кассилю чрезмерное увлечение советчиной, но подумайте сами, о чем мог писать автор, заставший становление и расцвет СССР. Он ловко сумел рассказать личные воспоминания об Октябрьской революции, поместив их в рамки детской повести.
Двое братьев Леля и Ося основали воображаемое государство Швамбранию. Ребята населили ее необъятные просторы любителями приключений, мореплавателями и исследователями. Сами мальчишки – почетные жители Швамбрании и признанные герои. Швамбраны столкнулись с горькой реальностью, поступив в местную гимназию. В стенах учебного заведения царят строгие порядки, за любую провинность можно угодить в страшный Кондуит.
На фоне социалистической революции происходит взросление Лели и Оси, они находят друзей и постепенно реформируют свою воображаемую страну. Чем больше обязанностей возникает у мальчиков, тем меньше времени остается на игры. Постепенно ребята приходят к мысли, что Швамбранию следует оставить в прошлом.
"Мальчик в полосатой пижаме", Джон Бойн
До 5 лет Бруно жил в Берлине. Его отец получил назначение по службе, и теперь вся семья вынуждена переехать в далекое местечко Аж-Высь. В один момент паренек лишился друзей и очутился в незнакомом доме, соседствующем со странной территорией, огороженной колючей проволокой. От скуки Бруно исследует окрестности и натыкается на вечно голодного мальчика Шмуля.
Новый знакомый постоянно носит полосатую пижаму. Он еврей и поэтому сидит по ту сторону забора. Невзирая на различия в происхождении, у ребят много общего. Между ними возникает привязанность. Они беспечно играют у ограды, пока однажды Шмуль не просит Бруно помочь ему разыскать отца.