Топ книг про первый класс, которые помогут детям пережить первый год в школе

1 "Денискины рассказы", Виктор Драгунский Цикл советского писателя стал настольной книгой для миллионов детишек. Прелесть произведений в том, что в них описаны многие детские шалости и показаны последствия вредного поведения. Сам же Дениска восхищает своим бесконечным оптимизмом и смекалкой. Для меня в детстве он был мальчишеской версией Пеппи Длинныйчулок – непоседы и проказницы.

2 "Эльвис Карлссон", Мария Грипе Цикл "Эльвис" шведской писательницы начинается с истории о том, как маленький сынишка Карлссонов готовился впервые пойти в школу. Окружающим ребенок кажется непослушным, однако они не знают, как много хорошего делает малютка. Примечательно, что Мария постаралась показать мир глазами ребенка: от тревог из-за грядущих перемен до восприятия жизни старших.

3 "Цацики идет в школу", Мони Нильсон-Брэнстрем Эта книга стала отдушиной для детей, родители которых хоть в чем-то не соответствует стереотипным представлениям о семье. А ведь "правильных" семей не так уж и много. Главный герой – мальчик по имени Цацики. Он живет без отца вместе с мамой – натурой непостоянной, эксцентричной, но доброй. Пока остальные мамы ведут себя чинно и важно, мама Цацики облачается в черные лосины и кожаную жилетку, устраивая балет с постановкой "Лебединого озера" в старенькой пачке.

4 "Первоклассница", Евгений Шварц Как поклонник поучительных книг, я не могу обойти стороной данное произведение. Бесспорно, что творчество Шварца прививает положительные качества маленьким читателям. Однако есть одно "но": дух книги придется по вкусу далеко не всем современным малышам. Дело в том, что ее поучительность слишком прямолинейна. Ситуации, где главная героиня ведет себя неправильно, не вызывают сомнений. Все у автора разделилось на "хорошо" и "плохо". Если ваши первоклашки уже довольно начитаны, то книга может показаться им скучной. Зато она подойдет для более раннего возраста, как предварительная подготовка к будущим школьным ситуациям.

5 "Дядя Икс", Аделаида Котовщикова Ваш малыш не испытывает восторга от мыслей о школе? Тогда прочтите ему повесть о мальчонке по имени Кирилка. Кирилл и рад бы вернуться в свой "1-А", да только мальчик часто болеет и ему приходится сидеть дома. Мама работает допоздна, папа в длительной командировке. Общаться можно разве что с рыбками в аквариуме, вот только они никогда не отвечают: только снуют туда-сюда да таращат глаза. А где-то там – в школе – весело гудят сверстники в предвкушении большой перемены. Эх, вот бы к ним…

6 "Фея Бориса Ларисовна", Татьяна Русакова Быть может, со мной не все родители согласятся. И все же, я считаю, что детям важно читать книги о своих современниках, а не только ставшие классикой истории о малышах да Карлсонах. Кника Русаковой радует яркими и смешными иллюстрациями и презабавными историями из жизни семилетнего Юньки Лутикова. В школе дела у Юньки и без того не всегда шли гладко, но самым ужасным стал день, когда пришла новая учительница – строгая Бориса Ларисовна. Ой, тьфу ты! Лариса Борисовна, конечно, просто от страха слова путаются.

7 "Неандертальский мальчик в школе и дома", Лучано Мальмузи Необычная книга о маленьком мальчике, его семье, развлечениях и уроках. Вот только от прочих книжных героев его отличает одна особенность. Наш малыш – неандерталец, живущий в доисторические времена! Если вашим детям кажется, что в школе сложно, то пусть попробуют поставить себя на место неандертальского мальчика.

8 "Кыш, Двапортфеля и целая неделя", Юз Алешковский Какое-нибудь дурацкое стечение обстоятельств может изрядно подпортить тебе жизнь и радость от поступления в первый класс. А ведь Алешка ни в чем не виноват, просто он родился в самом конце августа, оказавшись самым маленьким первоклассником. Ему бы пойти в школу на следующий год, но угораздило же родителей отправить его учиться именно сейчас! А тут еще и прозвище обидное пристало – Двапортфеля, ведь ростом Алешка всего с два портфеля!