Букеровская премия 2019 объявила шорт-лист номинантов

Новости культуры:Букеровская премия является одной из самых престижных премий в мире англоязычной литературы. Ежегодно ею отмечают лучшие романы, написанные на английском языке.

Короткий список претендентов на получение нынешней Букеровской премии состоит из произведений шести авторов, среди которых и лауреаты прошлых лет Маргарет Этвуд и Салман Рушди.

В список вошли: Маргарет Этвуд с романом "Заветы" (The Testaments); Салман Рушди со своим "Кихотом" (Quichotte; роман "Утки, Ньюберипорт" (Ducks, Newburyport) писательницы Люси Элман; Бернардин Эрнесто с произведением "Девушка, женщина, другое" (Girl, Woman, Other); Чигози Обиома и его книга "Оркестр меньшинств" (An Orchestra of Minorities); Элиф Шафак и ее "10 минут 38 секунд в этом странном мире" (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World).

В частности, романа The Testaments Мапгарет Этвуд, который выйдет на следующей неделе, является продолжением антиутопии "Сказание служанки", легшей в основу одноименного сериала, который считается одним из самых успешных многосерийных лент последних лет. События в новой книге разворачиваются через 15 лет после описанных в "Сказании служанки".

И Этвуд, и Рушди ранее уже становились лауреатами Букеровской премии - в 2000 и 1981 годах соответственно.

Что касается Рушди, то его на написание нового произведения вдохновил бессмертный "Дон Кихот" Сервантеса.

Имя победителя объявят во время торжественной церемонии, запланированной на 14 октября.