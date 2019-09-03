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Букеровская премия 2019 объявила шорт-лист номинантов

Букеровская премия 2019 объявила шорт-лист номинантов
16:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Новости культуры:Букеровская премия является одной из самых престижных премий в мире англоязычной литературы. Ежегодно ею отмечают лучшие романы, написанные на английском языке.

Короткий список претендентов на получение нынешней Букеровской премии состоит из произведений шести авторов, среди которых и лауреаты прошлых лет Маргарет Этвуд и Салман Рушди.

В список вошли: Маргарет Этвуд с романом "Заветы" (The Testaments); Салман Рушди со своим "Кихотом" (Quichotte; роман "Утки, Ньюберипорт" (Ducks, Newburyport) писательницы Люси Элман; Бернардин Эрнесто с произведением "Девушка, женщина, другое" (Girl, Woman, Other); Чигози Обиома и его книга "Оркестр меньшинств" (An Orchestra of Minorities); Элиф Шафак и ее "10 минут 38 секунд в этом странном мире" (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World).

В частности, романа The Testaments Мапгарет Этвуд, который выйдет на следующей неделе, является продолжением антиутопии "Сказание служанки", легшей в основу одноименного сериала, который считается одним из самых успешных многосерийных лент последних лет. События в новой книге разворачиваются через 15 лет после описанных в "Сказании служанки". 

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И Этвуд, и Рушди ранее уже становились лауреатами Букеровской премии - в 2000 и 1981 годах соответственно. 

Что касается Рушди, то его на написание нового произведения вдохновил бессмертный "Дон Кихот" Сервантеса.

Имя победителя объявят во время торжественной церемонии, запланированной на 14 октября.

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Все по теме:

Литература, Книга, Рушди, Салман Рушди, Дон Кихот, Маргарет Этвуд, The Testaments.
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