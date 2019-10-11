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Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)

Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)

Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
22:07 Сегодня Телеграф style.nv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:10 октября Шведская академия назвала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийского писателя Петера Хандке.

Это решение спровоцировало волну критики и негодования. Петер Хандке является весьма противоречивой фигурой в том числе из-за его поддержки сербов во время югославской войны 1990-х годов, пишет ВВС.

Шведская академия заявила, что Хандке был отмечен за "влиятельную работу, которая с помощью языковой изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыта".

Министр иностранных дел Албании Гент Чакай написал в Twitter, что награда постыдна и была присуждена "отрицателю геноцида".  Многие выступили против решения академии вручить приз человеку, который был близок к бывшему лидеру сербов Слободану Милошевичу и выступил на его похоронах в 2006 году. Хандке отрицал резню в Сербии в Сребренице и сравнил судьбу Сербии с судьбой евреев во время Холокоста - хотя позже извинился.

"Никогда не думал, что буду чувствовать тошноту из-за Нобелевской премии", - написал премьер-министр Албании Эди Рама в Twitter.

Президент Косово Хашим Тачи написал в Twitter: "Решение Нобелевской премии принесло огромную боль бесчисленным жертвам". Эмир Суляджич, оставшийся в живых после убийства более чем 8 тыс. мусульманских мужчин из Сребреницы, сказал: "Поклонник Милошевича и известный отрицатель геноцида получает Нобелевскую премию в литературе… Отличное время, чтобы быть живым". Организация PEN America заявила, что "ошеломлена выбором писателя, который использовал свой публичный голос, чтобы подорвать историческую правду".

Словенский философ и давний критик Хандке Славой Жижек сказал Guardian: "В 2014 году Хандке призвал к отмене Нобелевской премии, заявив, что это „ложная канонизация“ литературы. Тот факт, что он получил ее сейчас, доказывает, что он был прав. Сегодняшняя Швеция: апологет военных преступлений получает Нобелевскую премию, в то время как страна участвовала в преследовании настоящего героя нашего времени Джулиана Ассанжа".

Названы лауреаты на получение Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

В 1999 году британский писатель Салман Рушди назвал его лауреатом премии Международный дебил года за "серию страстных оправданий геноцидного режима Слободана Милошевича". В четверг, после объявления победы Хандке, Рушди заявил: "Мне нечего добавить сегодня, но я придерживаюсь того, что написал тогда".

Кроме того, десятки гневных комментариев продолжают появляться в официальном Twitter Нобелевской премии, под опросом "Читали ли вы какие-либо книги Нобелевского лауреата 2019 Петера Хандке?"

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Литература, Нобелевская премия, Лауреат Нобелевской премии, Петер Хандке, Нобелевская премия 2019.
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