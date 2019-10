Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)

Это решение спровоцировало волну критики и негодования. Петер Хандке является весьма противоречивой фигурой в том числе из-за его поддержки сербов во время югославской войны 1990-х годов, пишет ВВС.

Шведская академия заявила, что Хандке был отмечен за "влиятельную работу, которая с помощью языковой изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыта".

Министр иностранных дел Албании Гент Чакай написал в Twitter, что награда постыдна и была присуждена "отрицателю геноцида". Многие выступили против решения академии вручить приз человеку, который был близок к бывшему лидеру сербов Слободану Милошевичу и выступил на его похоронах в 2006 году. Хандке отрицал резню в Сербии в Сребренице и сравнил судьбу Сербии с судьбой евреев во время Холокоста - хотя позже извинился.

"Никогда не думал, что буду чувствовать тошноту из-за Нобелевской премии", - написал премьер-министр Албании Эди Рама в Twitter.

