Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)

Новости культуры:10 октября Шведская академия назвала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийского писателя Петера Хандке.

Это решение спровоцировало волну критики и негодования. Петер Хандке является весьма противоречивой фигурой в том числе из-за его поддержки сербов во время югославской войны 1990-х годов, пишет ВВС.

Шведская академия заявила, что Хандке был отмечен за "влиятельную работу, которая с помощью языковой изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыта".

Министр иностранных дел Албании Гент Чакай написал в Twitter, что награда постыдна и была присуждена "отрицателю геноцида". Многие выступили против решения академии вручить приз человеку, который был близок к бывшему лидеру сербов Слободану Милошевичу и выступил на его похоронах в 2006 году. Хандке отрицал резню в Сербии в Сребренице и сравнил судьбу Сербии с судьбой евреев во время Холокоста - хотя позже извинился.

"Никогда не думал, что буду чувствовать тошноту из-за Нобелевской премии", - написал премьер-министр Албании Эди Рама в Twitter.

The #NobelPrize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke “for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience.” pic.twitter.com/rZa1NEFMuO — (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

Президент Косово Хашим Тачи написал в Twitter: "Решение Нобелевской премии принесло огромную боль бесчисленным жертвам". Эмир Суляджич, оставшийся в живых после убийства более чем 8 тыс. мусульманских мужчин из Сребреницы, сказал: "Поклонник Милошевича и известный отрицатель геноцида получает Нобелевскую премию в литературе… Отличное время, чтобы быть живым". Организация PEN America заявила, что "ошеломлена выбором писателя, который использовал свой публичный голос, чтобы подорвать историческую правду".

Словенский философ и давний критик Хандке Славой Жижек сказал Guardian: "В 2014 году Хандке призвал к отмене Нобелевской премии, заявив, что это „ложная канонизация“ литературы. Тот факт, что он получил ее сейчас, доказывает, что он был прав. Сегодняшняя Швеция: апологет военных преступлений получает Нобелевскую премию, в то время как страна участвовала в преследовании настоящего героя нашего времени Джулиана Ассанжа".

Have you read any books by 2019 Literature Laureate Peter Handke? #NobelPrize — (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

В 1999 году британский писатель Салман Рушди назвал его лауреатом премии Международный дебил года за "серию страстных оправданий геноцидного режима Слободана Милошевича". В четверг, после объявления победы Хандке, Рушди заявил: "Мне нечего добавить сегодня, но я придерживаюсь того, что написал тогда".

Кроме того, десятки гневных комментариев продолжают появляться в официальном Twitter Нобелевской премии, под опросом "Читали ли вы какие-либо книги Нобелевского лауреата 2019 Петера Хандке?"