Самые громкие бестселлеры: Вы должны их прочитать

"Не обещай себя другим", Кэрри Лонсдейл

Третья книга цикла Everything (Everything we give - оригинальное название романа) стала приятной новинкой для поклонников творчества Кэрри Лонсдейл. Писательница снискала славу автора, создающего увлекательную прозу о любви и поисках себя. Данное произведение расскажет нам о новых невзгодах Яна Коллинза - успешного фотографа. Казалось бы, в его жизни все наладилось: любимая супруга рядом, его работы публикуются в известных журналах, клиенты выстраиваются в очередь, чтобы купить удивительные снимки Яна. Вот только не дают покоя картины на стенах кафе, которым владеет дорогая сердцу жена. Их написал Джеймс Донато - бывший парень Эйми. Почему же она до сих пор не выбросит эту проклятую мазню, пробуждающую в душе Яна ревность и злость? Мало было напоминаний о прошлом, как Джеймс вдруг вернулся в город. Неужели счастливая жизнь молодой пары вот-вот развалится из-за, казалось бы, давно забытых чувств?