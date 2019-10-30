Самые громкие бестселлеры: Вы должны их прочитать

1 "Краткие ответы на большие вопросы", Стивен Хокинг Эта книга стала настоящим бальзамом на душу для всех почитателей трудов одного из самых выдающихся ученых XI века. "Краткие ответы на большие вопросы" - последняя работа Стивена Хокинга, опубликованная уже после смерти этого замечательного человека, вдохновившего миллионы людей во всем мире. В свойственной ему захватывающей манере, Хокинг постарался дать ответы на актуальные вопросы, не дающие покоя современному обществу. Разумеется, будучи мыслителем, стремящемся постичь тайны мироздания, Стивен подвергал сомнению и тщательному изучению все постулаты цивилизации. Не боясь гонений со стороны недовольных, он смело обсуждал возможность существования Бога. Как известно, одна из главных задач развитых стран - покорение космоса. В книге вы найдете разумные объяснения того, почему так важно стремиться к другим планетам. Наша родная Земля (за миллиарды лет существования) неоднократно переживала катаклизмы, с которыми нам попросту не справиться, а потому другие планеты однажды могут стать спасением для рода людского, даровав нам шанс на выживание. Узник, заключенный в хрупком теле, Хокинг как никто иной умел ценить жизнь, призывая окружающих не уничтожать друг друга в бессмысленных и беспощадных войнах, а объединять усилия всех народов, ради достижения общих целей. Последнее произведение талантливого и сильного духом человека - это не просто краткие ответы на всеобъемлющие вопросы. Это завещание, призывающее нас открыть свои умы науке и сплотиться в едином порыве к знаниям, к звездам, к жизни во всех ее проявлениях.

2 "4321", Пол Остер Эксцентричный роман именитого современного писателя повествует о судьбе одного человека, а точнее - о четырех судьбах одной личности. Каждая мелкая деталь способна изменить ход нашей жизни, не только влияя на род занятий, но и формируя характер. Слог у Остера увлекательный, радует отсутствием набивших оскомину шаблонов и с первых же строк завораживает читателя. Книга дышит каким-то чарующим магнетизмом, заставляя с головой погрузиться в сюжет. В первой главе мы узнаем о русском еврее, эмигрировавшем из Беларуси в США, в погоне за американской мечтой. Но - как это часто бывает со многими эмигрантами - скиталец стал всего лишь еще одним невидимым трудягой,чья жизнь превратилась в бесконечную борьбу за выживание. Спустя годы на свет появится его потомок - Арчи Фергусон. И вот тут начинается самое интересное! С жадным любопытством наблюдаешь за тем, как парень то и дело оказывается на перекрестке четырех дорог, где каждое принятое им решение порождает четыре новые версии событий. Невольно задумываешься над тем, какой могла бы стать твоя собственная жизнь, сверни ты однажды в другом направлении. Где бы ты жил? Кого бы любил? Невольно звучит в голове "Камо грядеши?". Наблюдая за мытарствами главных героев, ощущаешь неподдельное любопытство и даже страх за их дальнейшую судьбу, словно читаешь о самом себе. Восхитительный эпичный роман, дающий пищу для ума. Бесспорно, данное произведение имеет все шансы стать однажды всемирно признанной классикой, пополнив собой сокровищницу утонченной литературы.

3 "Смятение", Элизабет Джейн Говард Труды Говард почитаются на родине писательницы - в Англии, однако в странах СНГ ее творчество мало известно. К счастью, постепенно ситуация меняется и русскоязычный читатель теперь может насладиться той гипнотизирующей легкостью и душевностью, которыми преисполнены произведения Элизабет. Это третья часть хроник семьи Казалет, детально отображающей все перипетии Второй мировой войны. Вопреки всем ужасам кровопролитных боев, жизнь всегда берет верх: в сердцах людей рождается не только ненависть, но и любовь. Чем страшнее окружающий мир, чем тем острее эмоции, кружащие голову на фоне постоянной угрозы и неопределенности. Неясность будущего способна свести с ума даже самых здравомыслящих и спокойных, а потому в такие времена важно иметь поддержку, не дающую пасть в бездонную пропасть безумия и всепоглощающего страха. И такую опору героям способны дать лишь самые близкие, самые родные люди.

4 "Не обещай себя другим", Кэрри Лонсдейл Третья книга цикла Everything (Everything we give - оригинальное название романа) стала приятной новинкой для поклонников творчества Кэрри Лонсдейл. Писательница снискала славу автора, создающего увлекательную прозу о любви и поисках себя. Данное произведение расскажет нам о новых невзгодах Яна Коллинза - успешного фотографа. Казалось бы, в его жизни все наладилось: любимая супруга рядом, его работы публикуются в известных журналах, клиенты выстраиваются в очередь, чтобы купить удивительные снимки Яна. Вот только не дают покоя картины на стенах кафе, которым владеет дорогая сердцу жена. Их написал Джеймс Донато - бывший парень Эйми. Почему же она до сих пор не выбросит эту проклятую мазню, пробуждающую в душе Яна ревность и злость? Мало было напоминаний о прошлом, как Джеймс вдруг вернулся в город. Неужели счастливая жизнь молодой пары вот-вот развалится из-за, казалось бы, давно забытых чувств?