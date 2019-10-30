Самые громкие бестселлеры: Вы должны их прочитать

"Краткие ответы на большие вопросы", Стивен Хокинг
Эта книга стала настоящим бальзамом на душу для всех почитателей трудов одного из самых выдающихся ученых XI века. "Краткие ответы на большие вопросы" - последняя работа Стивена Хокинга, опубликованная уже после смерти этого замечательного человека, вдохновившего миллионы людей во всем мире. В свойственной ему захватывающей манере, Хокинг постарался дать ответы на актуальные вопросы, не дающие покоя современному обществу. Разумеется, будучи мыслителем, стремящемся постичь тайны мироздания, Стивен подвергал сомнению и тщательному изучению все постулаты цивилизации. Не боясь гонений со стороны недовольных, он смело обсуждал возможность существования Бога.
Как известно, одна из главных задач развитых стран - покорение космоса. В книге вы найдете разумные объяснения того, почему так важно стремиться к другим планетам. Наша родная Земля (за миллиарды лет существования) неоднократно переживала катаклизмы, с которыми нам попросту не справиться, а потому другие планеты однажды могут стать спасением для рода людского, даровав нам шанс на выживание. Узник, заключенный в хрупком теле, Хокинг как никто иной умел ценить жизнь, призывая окружающих не уничтожать друг друга в бессмысленных и беспощадных войнах, а объединять усилия всех народов, ради достижения общих целей. Последнее произведение талантливого и сильного духом человека - это не просто краткие ответы на всеобъемлющие вопросы. Это завещание, призывающее нас открыть свои умы науке и сплотиться в едином порыве к знаниям, к звездам, к жизни во всех ее проявлениях.
"4321", Пол Остер
Эксцентричный роман именитого современного писателя повествует о судьбе одного человека, а точнее - о четырех судьбах одной личности. Каждая мелкая деталь способна изменить ход нашей жизни, не только влияя на род занятий, но и формируя характер. Слог у Остера увлекательный, радует отсутствием набивших оскомину шаблонов и с первых же строк завораживает читателя. Книга дышит каким-то чарующим магнетизмом, заставляя с головой погрузиться в сюжет.
В первой главе мы узнаем о русском еврее, эмигрировавшем из Беларуси в США, в погоне за американской мечтой. Но - как это часто бывает со многими эмигрантами - скиталец стал всего лишь еще одним невидимым трудягой,чья жизнь превратилась в бесконечную борьбу за выживание. Спустя годы на свет появится его потомок - Арчи Фергусон. И вот тут начинается самое интересное! С жадным любопытством наблюдаешь за тем, как парень то и дело оказывается на перекрестке четырех дорог, где каждое принятое им решение порождает четыре новые версии событий. Невольно задумываешься над тем, какой могла бы стать твоя собственная жизнь, сверни ты однажды в другом направлении. Где бы ты жил? Кого бы любил? Невольно звучит в голове "Камо грядеши?". Наблюдая за мытарствами главных героев, ощущаешь неподдельное любопытство и даже страх за их дальнейшую судьбу, словно читаешь о самом себе. Восхитительный эпичный роман, дающий пищу для ума. Бесспорно, данное произведение имеет все шансы стать однажды всемирно признанной классикой, пополнив собой сокровищницу утонченной литературы.
"Смятение", Элизабет Джейн Говард
Труды Говард почитаются на родине писательницы - в Англии, однако в странах СНГ ее творчество мало известно. К счастью, постепенно ситуация меняется и русскоязычный читатель теперь может насладиться той гипнотизирующей легкостью и душевностью, которыми преисполнены произведения Элизабет. Это третья часть хроник семьи Казалет, детально отображающей все перипетии Второй мировой войны. Вопреки всем ужасам кровопролитных боев, жизнь всегда берет верх: в сердцах людей рождается не только ненависть, но и любовь. Чем страшнее окружающий мир, чем тем острее эмоции, кружащие голову на фоне постоянной угрозы и неопределенности. Неясность будущего способна свести с ума даже самых здравомыслящих и спокойных, а потому в такие времена важно иметь поддержку, не дающую пасть в бездонную пропасть безумия и всепоглощающего страха. И такую опору героям способны дать лишь самые близкие, самые родные люди.
"Не обещай себя другим", Кэрри Лонсдейл
Третья книга цикла Everything (Everything we give - оригинальное название романа) стала приятной новинкой для поклонников творчества Кэрри Лонсдейл. Писательница снискала славу автора, создающего увлекательную прозу о любви и поисках себя. Данное произведение расскажет нам о новых невзгодах Яна Коллинза - успешного фотографа. Казалось бы, в его жизни все наладилось: любимая супруга рядом, его работы публикуются в известных журналах, клиенты выстраиваются в очередь, чтобы купить удивительные снимки Яна. Вот только не дают покоя картины на стенах кафе, которым владеет дорогая сердцу жена. Их написал Джеймс Донато - бывший парень Эйми. Почему же она до сих пор не выбросит эту проклятую мазню, пробуждающую в душе Яна ревность и злость? Мало было напоминаний о прошлом, как Джеймс вдруг вернулся в город. Неужели счастливая жизнь молодой пары вот-вот развалится из-за, казалось бы, давно забытых чувств?
"Кайноzой", Сергей Лукьяненко
Продолжение популярного романа "Кваzи" и заключительная часть дилогии о мире, где царят зомби. Сам Лукьяненко признавался, что относится к произведениям о восставших мертвецах с долей иронии, но однажды его посетила мысль о сюжете про "зомби с человеческим лицом". В описанном им мире живут три типа созданий: простые смертные люди, восставшие из мертвых (кровожадные хищники с примитивными инстинктами) и кваzи - зомби нового типа, сохранившие разум и память. Главный герой отправляется на поезде из Москвы в Петербург, превратившийся после катастрофы в столицу кваzи. Вскоре выясняется, что группа военных (севших на поезд вполне здоровыми) загадочным образом умерла и теперь голодные мертвяки рыщут по вагонам в поисках пищи. Как ни странно, процесс восстания протекает быстрее обычного. Необходимо срочно выяснить, кто стоит за чудовищными убийствами.