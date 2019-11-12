Скачать
Вторник, 12.11.2019
Пристайко и посол Китая хотят восстановления динамики политического диалога
Пристайко и посол Китая хотят восстановления динамики политического диалога
Кулеба: Мы должны не допустить снятия санкций против России
Кулеба: Мы должны не допустить снятия санкций против России
Расизм в матче Шахтер - Динамо: Виллиан поддержал Тайсона
Расизм в матче Шахтер - Динамо: Виллиан поддержал Тайсона
Для этого есть гардеробная: Милла Йовович поведала о своей интимной жизни с мужем (Фото)
Милла Йовович поведала о своей интимной жизни с мужем

Презентация книги "Гарет Джонс. Цена правды" пройдет в Киеве

Презентация книги "Гарет Джонс. Цена правды" пройдет в Киеве
12:48 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры:15 ноября в украинской столице состоится долгожданная презентация книги.

Организаторы приглашают посетить презентацию книги издательства "Жнец" - "Гарет Джонс. Цена правды".

В книгу вошли избранные статьи, а также хроника жизни и памяти британского журналиста валлийского происхождения Гарета Джонса.

Книга издана на двух языках - украинском и английском.

Презентация книги состоится по инициативе издательства и доценток кафедры издательского дела и редактирования Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Марины Женченко и Ярославы Приходи.

"Цена правды": трейлер фильма о Голодоморе в Украине (Видео)
"Цена правды": трейлер фильма о Голодоморе в Украине (Видео)Читать полностью

В основе книги - бакалаврский книжный проект студенток Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Валентины Пасечной и Елены Тищук "Журналист Гарет Джонс".

В историческом триллера "Цена правды" рассказывается история журналиста Гарета Джонса и показывается трагические события Украины его глазами - советский Голодомор - геноцид украинской нации в 1932-1933 гг.

Ранее сообщалось, что одна из самых ожидаемых кинопремьер этой осени, польско-украинско-британский фильм о Голодоморе в Украине "Цена правды" победил на кинофестивале в Гдыне (Польша), который проходил с 16 по 21 сентября.

Создатели фильма "Цена правды" представили яркий бэкстейдж (Видео)

Напомним, что премьера фильма в Украине состоится 28 ноября 2019. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Книга, Презентация, Гарет Джонс, Цена правды, Гарет Джонс. Цена правды, Журналист Гарет Джонс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Осенний маникюр 2019: ТОП-7 лучших цветов лака для коротких ногтей (Фото)
02 Назван овощ для снижения артериального давления
03 Полнолуние 12 ноября: какие знаки зодиака в опасности
04 Итоги дня 11 ноября: увольнение Геруса и рост цены на газ
05 Особенности плацкартных вагонов в разных странах мира (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 12 ноября: евро продолжает терять позиции
Курс валют 12 ноября: евро продолжает терять позиции
День памяти жертв голодоморов в Украине: когда отмечается в 2019 году
День памяти жертв голодоморов в Украине 2019
День в ООС: обстрелы неожиданно стихли
День в ООС: обстрелы неожиданно стихли
Какой завтра праздник: история и традиции на 13 ноября
Какой завтра праздник: история и традиции на 13 ноября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь