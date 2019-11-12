Презентация книги "Гарет Джонс. Цена правды" пройдет в Киеве

Новости культуры:15 ноября в украинской столице состоится долгожданная презентация книги.

Организаторы приглашают посетить презентацию книги издательства "Жнец" - "Гарет Джонс. Цена правды".

В книгу вошли избранные статьи, а также хроника жизни и памяти британского журналиста валлийского происхождения Гарета Джонса.

Книга издана на двух языках - украинском и английском.

Презентация книги состоится по инициативе издательства и доценток кафедры издательского дела и редактирования Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Марины Женченко и Ярославы Приходи.

В основе книги - бакалаврский книжный проект студенток Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Валентины Пасечной и Елены Тищук "Журналист Гарет Джонс".

В историческом триллера "Цена правды" рассказывается история журналиста Гарета Джонса и показывается трагические события Украины его глазами - советский Голодомор - геноцид украинской нации в 1932-1933 гг.

Ранее сообщалось, что одна из самых ожидаемых кинопремьер этой осени, польско-украинско-британский фильм о Голодоморе в Украине "Цена правды" победил на кинофестивале в Гдыне (Польша), который проходил с 16 по 21 сентября.

Напомним, что премьера фильма в Украине состоится 28 ноября 2019.