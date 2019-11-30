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В случае если вы любите читать на английском: книги, пропитанные духом Франции (Фото)

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В случае если вы любите читать на английском: книги, пропитанные духом Франции (Фото)
22:58 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Представляем вашему вниманию ТОП-10 лучших, по его мнению, английских книг о Франции.

  • 1

    "Нация британцев находится под влиянием французов, хотя мы и насмехаемся над их презренными привычками: они начиняют гуся, дурно обращаются со своими собаками, могут ловить мяч для регби на бегу… Кажется, чуть ли не во всем они превосходят нас: у них есть такие интеллектуалы, как Бернар-Анри Леви, а нам приходится довольствоваться Мелвином Брэггом; у них была Бриджит Бардо, в то время как нам оставалось довольствоваться Барбарой Уиндзор; их лучший бомбардир – Тьерри Анри, у нас – Уэйн Руни. С целью восстановления равновесия, многие из наших лучших писателей решили, что единственный способ справиться с прекрасным краем по ту сторону Ла-Манша — это писать о нем", - признается британский писатель Руперт Райт.

    Э. Дж. Либлинг "Между приемами пищи"

    В оригинале книга называется "Between Meals", они не издавалась на русском. Впечатляющий рассказ о пышных трапезах в Париже 1920-х, когда за доллар можно было получить 26 франков. Либлинг тратил свое время не на знакомство с авангардистами, такими как Пикассо, Стравинский и Гертруда Стайн. Вместо этого, он предпочел познакомиться с французскими блюдами. И разве можно его в этом винить?

  • 2

    Элизабет Дэвид "Французская провинциальная кухня"

    В оригинале книга называется "French Provincial Cooking", они не издавалась на русском. Хотите знать, как приготовить любимые блюда, например, рубец с морковью и луком в белом вине или галантин из свинины а ля Бургиньон? Книга Элизабет Дэвид, по-своему педантичная, но в то же время аристократическая, – идеальный справочник для этой цели.

  • 3

    Розмари Джордж "Вина южной Франции"

    В оригинале книга называется "The Wines of the South of France", они не издавалась на русском. К обеду во французском стиле вам непременно потребуется выбрать вино. И эта книга – лучший справочник по винам региона. Книга Розмари Джордж досконально четка, компетентна и нередко занимательна. Хотя как автору удавалось разобраться в своих записях после целого дня дегустаций – выше моего понимания.

  • 4

    Патрик Рэнс "Французская книга сыра"

    В оригинале книга называется "The French Cheese Book", они не издавалась на русском. Кусочек сыра к вину Баньюльс? Патрик Рэнс – автор лучшей книги о более чем 800 сортах сыра Франции.

  • 5

    Джордж Оруэлл "Фунты лиха в Париже и Лондоне"

    Наконец, Вашему вниманию книга, переведенная на русский. После всех этих трапез кому-то придется заняться мытьем посуды. Прочитайте о том, как один из воспитанников Итонского колледжа справлялся с мытьем тарелок в грязном Париже 1930-х. И, конечно же, Вашему вниманию многие другие интересные подробности жизни во Франции в то время.

  • 6

    Роберт Гилдеа "Марианна в цепях"

    В оригинале книга называется "Marianne in Chains: In Search of the German Occupation 1940-1945", они не издавалась на русском. Вместо послеобеденного сна займите себя историческим романом. Книга является классическим трудом о периоде немецкой оккупации Франции. Гилдеа разрушает миф не только о героическом сопротивлении, но также и о том, что французы были нацией малодушных предателей.

  • 7

    Ричард Холмс "Следы: Приключения биографа-романтика"

    В оригинале книга называется "Footsteps: Adventures of a Romantic Biographer", они не издавалась на русском. Блестящий биографический детектив Ричарда Холмса проведет вас по следам осла мистера Роберта Льюиса Стивенсона и лобстера месье Жерара де Нерваля. Заинтригованы? Тогда читайте!

  • 8

    Герберт Ипма "Стильные отели: Франция"

    В оригинале книга называется "Hip Hotels: France", они не издавалась на русском. Я останавливался во многих отелях, рекомендованных в книге, но лучшим из всех оказался отель со странным для английского уха названием Nord-Pinus в Арле. При определенной доле удачи вам достанется номер 10, обычно забронированный для тореадоров, в котором фривольный интерьер довершается фотографией обнаженной Шарлотты Рэмплинг.

  • 9

    Поузи Симмондс "Джемма Бовери"

    В оригинале книга так и называется: "Gemma Bovery", они не издавалась на русском. Необычный британский комикс, который сходен с романом Флобера, его вдохновившим, своими острыми социальными наблюдениями. Автор описывает жизнь англичанки во Франции с типичными авто марки Вольво, летними домами и любовными интригами.

  • 10

    Хелена Фрит Пауэлл "Мы – британцы, еще Франции, пожалуйста"

    В оригинале книга называется "More French Please We're British", они не издавалась на русском. Если после стольких слов о Франции вам захотелось жить там, эта книга расскажет все: начиная с мест, куда следует сходить, причин, по которым не следует связываться с арендой коттеджей, и заканчивая важностью реабилитации тазового дна после родов. К тому же, автор – это моя жена, и она пообещала устроить мне реабилитацию таза, если я не включу ее в список топ-10. Вот так вот заканчивает свой обзор британский писатель Руперт Райт, не лишенный чувства юмора.

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