Какую книгу рекомендует Эмма Уотсон для предрождественского настроения

Актрису Эмму Уотсон, наиболее известную исполнением роли Гермионы из фантастического серии фильмов о Гарри Поттере, можно смело назвать заядлой читательницей. Девушка настолько активная в данной сфере, что создала даже феминистический книжный клуб под названием "Our Shared Shelf", который продвигает книги разных жанров, написанные женщинами-писателями со всего мира.
Также Эмма Уотсон любит прятать свои любимые книги в разных местах для того, чтобы их нашли достойные почитатели литературы и поделились своими отзывами в социальных сетях.
В канун Рождества замечательная актриса не поленилась спрятать еще одну, очень важную для актрисы книгу под названием "Маленькие женщины", написанную американской писательницей Луизой Мэй Олкотт (1832-1888).
Об этом Эмма Уотсон сообщила на своей официальной странице в Instagram: "Я рада сообщить о глобальном флешмобе @bookfairiesworldwide, в рамках которого было спрятано 2000 копий романа "Маленьких женщины"! #LWBookFairies начинается сегодня и представляет более сотни различных выпусков классического романа Луизы Мэй Олкотт, чтобы отпраздновать выход #LittleWomenMovie…".
View this post on Instagram
I'm excited to reveal a global effort with @bookfairiesworldwide to hide 2,000 copies of Little Women! #LWBookFairies starts today and features over a hundred different editions of Louisa May Alcott’s classic novel to celebrate the release of #LittleWomenMovie, every one of which has a special note from me inside. 38 countries are involved in the campaign, and it’s going to be the largest book fairy event ever - follow the hashtag to see where they are being hidden over the next few days! Do you believe in book fairies? #ibelieveinbookfairies
Как сообщалось ранее, недавно вышел трейлер фильма "Маленькие женщины" с Эммой Уотсон и Сиршой Ронан. Премьера фильма в США запланирована на 25 декабря 2019 года. Дата выхода фильма на украинский экран назначена на 20 января 2020 года.