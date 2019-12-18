Какую книгу рекомендует Эмма Уотсон для предрождественского настроения

Новости культуры:Британская актриса продолжает прятать книги, чтобы кто-то мог найти их и прочесть к Рождеству.

Актрису Эмму Уотсон, наиболее известную исполнением роли Гермионы из фантастического серии фильмов о Гарри Поттере, можно смело назвать заядлой читательницей. Девушка настолько активная в данной сфере, что создала даже феминистический книжный клуб под названием "Our Shared Shelf", который продвигает книги разных жанров, написанные женщинами-писателями со всего мира.

Также Эмма Уотсон любит прятать свои любимые книги в разных местах для того, чтобы их нашли достойные почитатели литературы и поделились своими отзывами в социальных сетях.

В канун Рождества замечательная актриса не поленилась спрятать еще одну, очень важную для актрисы книгу под названием "Маленькие женщины", написанную американской писательницей Луизой Мэй Олкотт (1832-1888).

Об этом Эмма Уотсон сообщила на своей официальной странице в Instagram: "Я рада сообщить о глобальном флешмобе @bookfairiesworldwide, в рамках которого было спрятано 2000 копий романа "Маленьких женщины"! #LWBookFairies начинается сегодня и представляет более сотни различных выпусков классического романа Луизы Мэй Олкотт, чтобы отпраздновать выход #LittleWomenMovie…".

Как сообщалось ранее, недавно вышел трейлер фильма "Маленькие женщины" с Эммой Уотсон и Сиршой Ронан. Премьера фильма в США запланирована на 25 декабря 2019 года. Дата выхода фильма на украинский экран назначена на 20 января 2020 года.