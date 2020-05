Эдвард Каллен возвращается: Стефани Майер готовит новую книгу из саги "Сумерки"

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер анонсировала выход новой части под названием "Солнце полуночи" (Midnight Sun).

Об этом она рассказала в передаче Good Morning America.

В новой книге рассказывается та же самая история, что и в первой части "Сумерек", но повествование ведется от лица Эдварда Каллена (в фильмах его сыграл Роберт Паттинсон), а не Беллы Свон (Кристен Стюарт). Поэтому читатели смогут посмотреть на уже знакомый сюжет под другим углом.

В описании сюжета также сказано, что в книге будут раскрыты интересные детали о прошлом героя и его мысли, что поможет читателям понять всю сложность положения Эдварда.

Stephenie Meyer on new book 'Midnight Sun' which comes out August 4: “Hopefully this book can be a fun distraction from the real world. I'm so excited to finally be able to share it with you." https://t.co/rJFjktp50S pic.twitter.com/hdp1xgsiKX

— Good Morning America (@GMA) May 4, 2020