Guns N’Roses подались в литературу: группа написала книгу

Американская группа Guns N’Roses написала детскую книгу "Sweet Child O’Mine" (название одноименной песни). В Twitter-аккаунте группы появился трейлер новинки.

Отмечается, что книга поступит в продажу 1 сентября — предзаказ уже открыт.

Соавтором выступил писатель Джеймс Паттерсон - книгу выпустит его собственное издательство Jimmy Patterson Books, а автором иллюстраций стала художница Дженнифер Зивойн.

Presenting, Sweet Child O' Mine. The story inspired by the lyrics & turned into adventure in the new picture book. Pre-order today https://t.co/qtvl4PqGBi pic.twitter.com/bvGw7SSqqd

— Guns N' Roses (@gunsnroses) May 6, 2020