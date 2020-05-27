Лучшие новинки фестиваля "Книжный Арсенал-2020"

1 В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Украине из-за распространения Covid-19, организаторы международного фестиваля "Книжный Арсенал" сообщили, что переносят его на 26−30 мая 2021 года. Несмотря на это, многие ценители качественной украинской литературы решили поддержать любимый фестиваль постами в социальных сетях и активно продолжают поиски новинок от украинских издателей, чтобы не нарушать эту замечательную традицию. НОН-ФИКШЕН Дмитрий Дубилет. Бизнес на здравом смысле. 50 идей, как добиться своего | Тимур Ворона В 14 лет работал на заправке. В 20 лет продал первый бизнес с оценкой в 100 тысяч долларов. В 28 стал IT-директором крупнейшего банка страны, а в 32 вместе с партнерами запустил первый в стране онлайн-банк, у которого на момент выхода книги было 2 млн клиентов. Звучит как анонс истории миллионера с другого континента, воплощение "американской мечты". Правда, речь пойдет о 34-летнем украинском парне, который, кроме указанного выше, успел еще поработать министром. Дмитрий Дубилет - один из самых медийных, самых позитивных и самых эффективных предпринимателей Украины. Кажется, что все, за что он берется, ему удается. Как он добивается своего? Ответ - в этой книге.

2 Робким мечтам здесь не место. О смелости, воображении и становлении современного Израиля | Шимон Перес Это история о становлении настоящего лидера. Она учит смелости и готовности принимать сложные решения, опираясь на принципы и ценности. Учит не бояться мечтать, создавать и достигать поставленных целей. Вдохновляет преодолевать трудности, какими бы невыносимыми они покажутся. Шимон Перес превратил страну обещания на Обещанный конец, добравшись сюда одиннадцатилетним мальчиком из маленького польского поселка. Здесь Шимон рос, работал в кибуце, стал лидером израильской молодежи, женился, приобщился к созданию невероятной страны возможностей и воплощения мечтаний. Шимон Перес легко и с юмором открывает душу, суммируя свои достижения и достижения Израиля в развитии авиационной и аэрокосмической сфер, искусстве переговоров с европейскими и азиатскими правительствами, попытке побороть терроризм на Ближнем Востоке и в мире. Благодаря усилиям этого человека появилось Государство Израиль с лучшей в мире медициной и количеством стартапов, что превышает их число даже в Кремниевой долине. И хоть мечты и имеют свою цену, и все равно Перес вовсю мечтал и верил в чудо. И оно произошло, ведь не бывает мелкой мечты.

3 Сверхдержавы искусственного интеллекта | Кай-Фу Ли Кай-Фу Ли - ученый, эксперт в области искусственного интеллекта, венчурный инвестор и автор книг. Один из 100 самых влиятельных людей мира по версии The Times. Выпускник Колумбийского университета. Разработал первую систему непрерывного распознавания речи, которая послужила диссертацией в Университете Карнеги – Меллона. Успел поработать на руководящих должностях в Apple, Microsoft и Google China. В 2009 году основал венчурный фонд Sinovation Ventures в Китае. В своей книге автор честно рассказывает о том, кому грозит потеря работы из-за искусственного интеллекта и какие экономические последствия влекут за собой технологические прорывы. Что будет с человеком, когда искусственный интеллект будет делать все? Искусственный интеллект меняет мир. Или суперкомпьютер будет править миром? Что мы можем сделать для того, чтобы не остаться позади прогресса?

4 Решение. Практические советы от 23 человек, которые изменили мир | Роберт Диленшнайдер Ежедневно мы решаем десятки вопросов, и каждый наш шаг так или иначе влияет на дальнейшую жизнь. В своей книге специалист по коммуникациям Роберт Диленшнайдер анализирует механизм нахождения решений выдающимися историческими личностями - и объясняет, чему нас может научить их опыт. Какие намерения натолкнули Иоганна Гутенберга к изобретению печатного станка? Почему Пабло Пикассо создал гениальную "Гернику", а Гарри Трумэн решился на применение атомной бомбы? Автор признается, что написание книги значительно усилило его личные способности находить решения, и уверен, что эта работа поможет выйти на новый уровень и читателям.

5 Чизкейк внутри. Книга третья. Десерты, которые хочется повторить! | Виктория Мельник Еще больше рецептов и вдохновения от художника-кондитера, книги которого стали супербестселлерами. Это третья и заключительная часть из серии книг "Чизкейк внутри". Первые две побили все рекорды продаж и стали любимыми для сотен тысяч домашних кондитеров. Книги Виктории любят не только за необычайно красивую подачу и безупречный стиль фотографий. По ее рецептам действительно легко приготовить самые изысканные десерты. Абсолютно новые оригинальные авторские рецепты чизкейков и других десертов сопровождаются пошаговыми фотографиями и разделом теории с подробным описанием приготовления. Это увлекательное путешествие в мир тортов подарит вам не только вдохновение и новые кулинарные открытия, но и радость от полученных результатов.

6 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА Глиняный мост | Маркус Зусак В центре сюжета – пять братьев Данбар: Мэтью, Рори, Генри, Клейтон и Томми. Их мама умерла, а папа – оставил. Но вот прошло одиннадцать лет, и он вернулся. Зачем? Что ему надо? Он просит, чтобы сыновья помогли ему строить мост. Согласен только один из пяти – Клейтон. Парень хочет понять, что произошло тогда – 11 лет назад. И невероятными усилиями отца и сына среди австралийских эвкалиптов и равнин (словно из-под тесала Микеланджело) предстает мост, красотой смахивающий на Пон-дю-Гар. Вот только к чему в этой истории скелет змеи, конные скачки и мул по кличке Ахиллес? Автор то переносит нас в непростое прошлое семьи, то возвращает в запутанное настоящее. Узнаем ли мы, почему отец поссорился с сыновьями? Смогут ли они его простить? И что символизирует глиняный мост?

7 Бумажный зверинец и другие истории | Кен Лю Кен Лю – один из самых известных авторов в американской литературе. Он является многократным лауреатом премий Nebula, Hugo, World Fantasy, Sidewise и Science Fiction & Fantasy Translation, его имя упоминалось среди номинантов на премии Sturgeon и Locus. Его короткий рассказ "Бумажный зверинец" – первое в истории произведение художественной литературы, которое за один год получило победу в трех престижных премиях Nebula, Hugo и World Fantasy Awards. Кен Лю также перевел в 2015 году роман китайского фантаста Лю Цисиня "Проблема трех тел", который стал первым переводным произведением, ставшим победителем премии Hugo.

8 Задача трех тел. Книга третья | Лю Цисинь Три Солнца, вокруг которых вращается планета с внеземной цивилизацией, создают угрозу ее существованию. Разумные существа ищут спасения. И тут поступает сигнал с Земли, посланный в космос с секретной военной базы. Инопланетяне планируют вторжение, котором часть землян радуется, а другая воспринимает как угрозу жизни. Все эти события описаны после короткого экскурса в историю "культурной революции" в Китае, откуда и начинается история одной из героинь романа. Фантастика от китайского автора в украинском переводе имеет продолжение в следующих двух книгах трилогии.

9 Наши химические сердца | Сазерленд Кристал "Я всегда думал, что миг, когда ты встречаешь самую большую любовь своей жизни, должен быть, как в кино. Ну, конечно, не совсем, как в фильмах, когда все замедляется, волосы развеваются на ветру и звучит нарастающий инструментальный саундтрек. Однако я думал, что будет по крайней мере что-то, понимаете? Сердце на мгновение замирает. Глубоко в душе что-то екает и говорит: "Святая корова. Это она. Наконец, спустя долгое время, это она". Так рассуждает 17-летний подросток Генри Пейдж, ученик выпускного класса и главный редактор школьной газеты, перед глазами которого возникает тщедушная, плохо одетая, да еще и хромая девушка Грейс, которая перешла из другой школы. Ее отгороженность, чудаковатость и начитанность удивляют Генри, и с каждой попыткой паренька подружиться девушка все замыкается и отталкивает его от себя. Но первое чувство не остановить. Поэтому Генри всячески пытается быть рядом с Грейс, глубже погружаясь в ее тайны и познавая вычурность и опустошенность ее мира. Будет ли эта любовь всеобъемлющей и победит ли призраков и угрызения совести, что искуплением тяготеют над темным прошлым девушки? Обо всем этом вы узнаете из книги "Наши химические сердца" австралийской писательницы Кристал Сазерленд.

10 Рецепты счастья | Эльчин Сафарли Моя бабушка говорила, что приготовление еды - это возможность поделиться своей любовью, счастьем. Когда она заливала пахлаву медовым сиропом, шепотом приговаривала: "Пусть у всех, у кого горечь в сердце преобладает, судьба изменится к лучшему". Когда посыпала тимьяном плов из булгура, закрывала глаза и продолжала: "Пусть этот чабрец приносит спокойствие тем, кто его потерял". Еда приносит счастье, только если приготовлена с душой. Этот ежедневный и на первый взгляд обычный процесс - дополнительный шанс для каждого из нас ощутить настоящий вкус жизни.

11 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА Детектив Мейзи Хитчинс, или Дело о тайном тоннеле | Холли Вебб Продолжение любимой серии ребятишек о смелой девочке Мейзи Хитчинс. Мейзи вынуждена покинуть школу, и единственное, что ей остается, – уборки и стирки в пансионе бабушки. Но она не унывает и берется за свое любимое дело – за расследования. Ведь уборка может быть идеальным прикрытием для расследования нового запутанного дела. Мейзи помогает детективу в деле похищенных картин. На этот раз это не один преступник, а целая преступная банда. Поздним вечером, когда станции метро пустеют и стихает грохот поездов, детектив Мейзи Хатчинс в компании песика Эдди начинает свое расследование. О пропаже ценных картин девчонка решила разведывать в темной и холодной подземке. Юному детективу приходится противостоять банде Воробья - неуловимым похитителям шедевров искусства. Неуловимым? Хи-хи…

12 Kepler62. Приглашение. Книга 1 | Тимо Парвела, Бйорн Сортланн, Паси Питканен Земля перенаселена, и ее ресурсы исчерпываются. Тринадцатилетний Ари заботится о своем больном брате Йони. Вместе они начинают играть в новую компьютерную игру "Кеплер62", в которой почти никто не может победить. Что происходит с игроками, которые проходят финальный уровень? Является ли "Кеплер62" на самом деле лишь игрой? Удивительное приключение начинается... Авторы Тимо Парвела из Финляндии и Бйорн Сортланн из Норвегии, а также иллюстратор Пасе Питканен создали увлекательный мир, в котором дружба проходит испытания среди неизведанного пространства. Книгами этой фантастической серии зачитываются подростки многих стран мира. И даже те, которые не очень любят читать.

13 Арчи. Том 1 | Марк Вейд, Энни Ву, Фиона Стэплз, Вероника Фиш Приветствуем в новом Ривердейле! Любимый подросток Америки, Арчи Эндрюс, возрождается на страницах этого графического романа, что объединяет первые шесть выпусков серии, о которой говорят все. Познакомьтесь с учеником старшей школы Ривердейла Арчи, его чудаковатым, падким до еды лучшим другом Джаггедом, соседкой Бетти и состоятельным снобом Вероникой Лодж, в современном переосмыслении любимого читателями мира "Арчи". Здесь есть все: любовный треугольник, дружба, юмор, шарм и вдоволь веселья, но с решительно современным подходом. Создан мастерами жанра комиксов: писателем Марком Уэйдом и звездными художницами Фионой Стейплз, Энни Ву и Вероникой Фиш первый том "Арчи" представляет читателям новый взгляд на уже любимую концепцию "Арчи Комикс", сохраняя лучшие элементы из 75-летней истории серии.

14 Химия на пальцах | Андрей Шляхов Химия - волшебная наука. Очаровательная без преувеличения, потому что изучает превращения одних веществ в другие. Химию принято считать сложной, трудной для понимания наукой, которая требует усердной зубрежки. Но на самом деле это не так. Химия крайне логична. В ней все происходит согласно законам. Если знать правила, то не нужно ничего зубрить. Надо понимать. Химия не прощает пробелов в знаниях. С физикой несколько иначе. Можно блестяще понимать механику, совершенно не разбираясь в оптике. С химией это не выгорит. Рано или поздно пробел "аукнется", вылезет в совершенно неожиданной ситуации. Вроде бы все правильно, и в ходе реакции должно образоваться одно вещество, а получилось другое. Как пелось: "Сделать хотел грозу, а получил козу". Исключение из правил? Нет! В химии почти нет исключений. А те, которые есть, тоже логичны и понятны.