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Неизданные очерки Толкина о Средиземье выйдут в 2021 году

Неизданные очерки Толкина о Средиземье выйдут в 2021 году
Обновлено 15:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Неопубликованный ранее сборник сочинений Дж. Р. Р. Толкина, исследующий мир Средиземья в эссе, затрагивающих самые разные темы, от реинкарнации эльфов до персонажей с бородой, должен быть опубликован следующим летом.

Об этом сообщает Тhe Guardian.

Новый сборник будет называться "Природа Средиземья" и будет опубликован в июне 2021 года издательством HarperCollins, пообещавшим, что он "перенесет читателей обратно в мир "Сильмариллиона", "Неоконченных сказаний" и "Властелина колец".

За последние десятилетия издатель выпустил множество ранее невиданных работ Толкина, умершего в 1973 году, в том числе "Дети Хурина", "Берен и Лютиэн" и "Падение Гондолина".

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Темы в "Природе Средиземья" включают бессмертие и реинкарнацию эльфов; природу валар, богоподобных духов Средиземья; земли и звери Нуменора; географию королевства Гондор.

"Хоббит", первый рассказ Толкина о Средиземье, был опубликован в 1937 году, а "Властелин колец" - в 1954 и 1955 годах. Однако заместитель директора издательского отдела HarperCollins Крис Смит сказал, что автор продолжал писать о Средиземье в последующие десятилетия, вплоть до своей смерти.

Ранее "Телеграф" писал, что в 2020 году журнал Time опубликовал список лучших фэнтези-книг всех времен.

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Все по теме:

Литература, Дж. Р. Р. Толкин, Природа Средиземья.

Автор:

Телеграф
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