Что известно об Аделине Шелдон, которая погибла в Москве при странных обстоятельствах

22 февраля в Москве при странных обстоятельствах скончалась писательница из Украины - Аделина Шелдон. Сообщается, что причиной смерти молодой девушки стал голод, так как в дома практически не было еды, или же сухая голодовка, которой она придерживалась.

Кто же такая Аделина Шелдон?

О жизни 20-летней писательницы практически ничего не известно. Аделина родом из Одессы. Если верить записи девушки на странице Вконтакте, то она дистанционно училась в Государственном университете в Эдинбурге (Шотландия), в который поступила в 15 лет по специальности "Бизнес и экономика".

Что касается книг, то в одном из интервью, Шелдон рассказывала, что готовит большой проект - книгу "Венценосные" о монаршей европейской семье XVII века, которая, по ее мнению, могла бы составить конкуренцию даже "Игре престолов".

Стоит отметить, что у Аделины есть странички в Твиттере и в Инстаграме. Однако Твиттер - пуст, а Инстаграм – удален.

Судя по ее фото Вконтакте девушка увлекалась конным спортом, теннисом, танцами.

Соседка девушки в Москве отметила, что Аделина была весьма нелюдима и скрывала факты своей биографии. Она жила одна и никогда не принимала гостей. Плюс ко всему истории о ее детстве и родителях также разнились.

К примеру, владельцу квартиры она сказала, что не из Одессы, а о родителях сказала, что они в разводе. В то время как соседке сказала, что мама с отцом вдовцы были, а она — их общий ребенок.

Ранее, "Телеграф" писал, что 24 февраля российского актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в его московской квартире.