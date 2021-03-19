В сети устроили флешмоб по случаю дня рождения Лины Костенко: чтение стихов на видео

В пятницу, 19 марта, известной украинской писательнице и поэтессе-шестидесятнице Лине Костенко, которая написала исторический роман "Маруся Чурай", исполнилось 91 год.
В этот день поклонники творчества выдающейся женщины устроили патриотически-литературный флешмоб, где пользователи социальных сетей декламируют известные стихи Костенко.
"Телеграф" поздравляет с днем рождения поэтессу и предлагает прослушать любимые произведения Лины Костенко из уст украинцев.
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Лина Костенко родилась 19 марта 1930 года в городе Ржищев Киевской области. В 1987 году за исторический роман "Маруся Чурай" ее удостоили Шевченковской премией. В 1950-60-е годы она принадлежала к плеяде молодых украинских поэтов, которые сформировали новый стиль в украинской литературе.
Напомним, что в 2021 году 150 лет со дня рождения Леси Украинки украинские звезды зачитали ее знаменитые стихи в сети.