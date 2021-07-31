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Одну из книг первого издания о Гарри Поттере продали за 111 тысяч долларов

Одну из книг первого издания о Гарри Поттере продали за 111 тысяч долларов
01:27 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Великобритании на аукционе Tennants за 111 тысяч долларов (почти 3 млн гривен) продали один из экземпляров первого издания "Гарри Поттер и философский камень".

Об этом сообщает Independent.

СМИ пишет, что в первом издании было 500 копий книги, но осталось всего 200. Куда пропали остальные никто не знает.

Известно, что напечатали первую партию книг о Поттере и философском камне еще в 1997 году.

Таким образом книге, проданной за более сотни тысяч долларов, было 24 года.

Эксперты думали, что продадут книгу не более, чем за 20-30 тыс. фунтов стерлингов (около 750 тыс. грн - 1 млн 125 тыс. грн).

Такие мысли появились из-за того, что книга была не в самом хорошем состоянии, но ее нового владельца это совсем не смутило.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появился новый популярный флешмоб "Гарри Поттер и..."

Напоминаем, как актриса фильма о Поттере Джесси Кейв бросила кино из-за буллинга после набора веса.

Также в Уэльсе (Великобритания) в библиотеку собора вернули книгу, которую взяли более 300 лет назад.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 103

Все по теме:

Великобритания, Аукцион, Книга, Гарри Поттер и философский камень.
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