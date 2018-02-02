Малоизвестные треки Скрябина, на которых выросло поколение 90-х (Видео)
Новости культуры: Три года назад, 2 февраля 2015 года, в ДТП погиб лидер украинской группы Скрябин Андрей Кузьменко, который был единственным бессменным участником коллектива.
Кузьма и его группа стали легендами украинской музыки во многом благодаря своим ранним хитам, написанным в далеких девяностых. Хотя сегодняшнюю известность и славу можно причислить к заслугам новых альбомов, которые покорили массового слушателя.
Музыку Скрябина за последние 10-15 лет называют романтической, иногда остросоциальной и зачастую причисляют ее к поп-сцене. Коллектив постоянно давал концерты в разных уголках страны на всевозможных мероприятиях.
Хотя начинал Скрябин с постпанка, техно и даже синтипопа. Одними из первых в репертуаре тогда еще молодой группы из городка Новояворовск на Западной Украине были и песни на английском языке. Уже тогда у группы начали появляться первые клипы, которые до сих пор радуют глаз ценителей украинского рока.
Майже (Хробак, 1999):
Нікому то не треба (Технофайт, 1993, 1999):
Шось зимно (Мова риб, 1992, 1997):
Ти кажеш (Технофайт, 1993, 1999):
Ми як машини (Хробак, 1999):
Казка (Казки, 1997):
Train (Технофайт, Казки, Танець пінгвіна):
Хробак (Хробак, 1999):
Птахи (Птахи, 1995):
К середине 90-х годов группа стала известной во всех возможных неформальных тусовках, а после альбомов Мова риб, Птахи и Технофайт за группой закрепилось прозвище украинского Depeche Mode. Хотя эти времена остались далеко в прошлом, НВ собрало 13 песен тех времен, которые писали историю украинского рока.