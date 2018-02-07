KOZAK SYSTEM выступят в отборе на Евровидение-2018 с песней "Mamai" (Видео)

На создание композиции музыкантов вдохновил образ украинского супергероя - казака Мамая, сказано в описании песни "Mamai" группы KOZAK SYSTEM в YouTube. Это не просто мистический персонаж, наделенный всеми мужскими достоинствами и окутанный древними легендами. Это и образ современного Мамая - подобного IronMan, или Бэтмену пишет beztabu.net

"Мы бы хотели, чтобы мужчины сейчас были более мужественными, более умными, мудрыми, элегантными, культурными. И именно песня "Мамай" - про образ, такой общий образ казака, которого мы себе представляем", - говорит вокалист группы Иван Леньо.

Слова к песне написал известный украинский поэт-песенник Николай Бровченко. Трек будет исполняться на английском языке. По мнению музыкантов, не только украинцы, но и европейцы должны узнать больше про невероятно глубокую украинскую культуру.

"В каждой стране есть рыцари, известные на весь мир. Мы знаем мушкетеров во Франции, самураев в Японии, гайдуков в Румынии. У нас так же есть старинная украинская рыцарская традиция...", - рассказывает басист группы Владимир Шерстюк.

Выступление KOZAK SYSTEM будет сопровождаться уникальными видеоинсталляциями и декорациями, над которыми команда работает уже несколько недель.

"Своим выступлением мы хотим обратить внимание зрителей на такие вещи как подача, энергия, правдивость того, о чем играют и поют музыканты и внести свою долю профессионализма. И возможно, несколько сместить угол зрения на Евровидение у рядового украинца", - говорит вокалист группы Иван Леньо.

Песня "Mamai" ("Мамай") была впервые исполнена вживую во время новогодней ночи-2018 на главной сцене Вроцлава (Польша).