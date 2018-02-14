Злата Огневич в новом клипе показала пластические танцы в блестящих лосинах (Видео)

В клипе #Doмене Злата показала пластические танцы и стройную фигуру в сиреневой облегающей одежде. "Для меня это знаковое видео, оно было снято в мой день рождения. И оно о любви и снято с любовью. Поэтому и премьера в День влюбленных ... Мне кажется, зритель через экран сможет почувствовать тот позитив, который переполнял меня на съемках ", – рассказала о новом видео Злата.