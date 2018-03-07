Группа "Ленинград" представила новый скандальный клип на песню "Не Париж" (Видео)

Группа "Ленинград" на своем канале на YouTube опубликовала клип на новую песню "Не Париж". Клип рассказывает историю семьи. Домохозяйка Юля на самом деле является супергероиней и втайне от мужа спасает мир. В конце видео она спасает Землю от падения астероида. Главные роли в видео исполнили звезда фильма "Горько" Юлия Александрова и Сергей Бурунов. По сюжету, главная героиня этого мини-фильма предстает перед зрителями в образе супергероини, которая спасает Землю от метеорита, борется с преступной организацией и параллельно выполняет всю работу по дому. А в это время ее муж — простой обыватель, интересующийся только видеоиграми. Предлагаем вам оценить новый клип группы "Ленинград" — "Не Париж". Предупреждаем: в видео присутствует ненормативная лексика, поэтому только для лиц, достигших 18 лет.