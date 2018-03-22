https://telegraf.com.ua/files/2018/03/30875-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/3970745-nastya-kamenskih-prezentovala-tizer-na-pesnyu-day-mne-video.html
Настя Каменских презентовала тизер на песню "Дай мне" (Видео)
08:26 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости культуры: Каменских продолжает развивать свое сольное плавание, выпуская новые клипы.
Настя Каменских не перестает удивлять поклонников новинками в своем исполнении.
Популярная украинская певица и экс-участница дуэта "Потап и Настя" Настя Каменских заинтриговала пользователей Интернета своим новым клипом.
Прославленная исполнительница пробует свои силы в сольном творчестве.
На своей официальной странице в социальной сети "Инстаграм" артистка выставила новую публикацию. Видеоролик является тизером к будущему видеоклипу Каменских "Дай мне", который выйдет совсем скоро.
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