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Настя Каменских презентовала тизер на песню "Дай мне" (Видео)

Настя Каменских
08:26 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости культуры: Каменских продолжает развивать свое сольное плавание, выпуская новые клипы.

Настя Каменских не перестает удивлять поклонников новинками в своем исполнении.

Популярная украинская певица и экс-участница дуэта "Потап и Настя" Настя Каменских заинтриговала пользователей Интернета своим новым клипом.

Прославленная исполнительница пробует свои силы в сольном творчестве.

На своей официальной странице в социальной сети "Инстаграм" артистка выставила новую публикацию. Видеоролик является тизером к будущему видеоклипу Каменских "Дай мне", который выйдет совсем скоро.

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Новости культуры, Instagram, Видео, Дай мне, Клип, Настя Каменских, Певица, Тизер.
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