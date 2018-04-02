Группа Jamiroquai выступит с концертом в Киеве

Британская группа Jamiroquai станет одним из хедлайнеров фестиваля BeLive, который состоится 21–24 июня на стадионе Олимпийский в Киеве, сообщается на странице мероприятия на Facebook.

Отмечается, что группа представит на фестивале свой новый альбом.

Jamiroquai – всемирно известные представители британского джаз-фанка и эйсид-джаза. Группу возглавляет вокалист и автор песен Джей Кей. Коллектив выпустил 9 альбомов, является обладателем "Грэмми" и четырех наград MTV.

Альбом группы Travelling Without Moving попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк.