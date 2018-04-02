https://telegraf.com.ua/files/2018/04/jamiroquai-toby-smith-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/3990137-gruppa-jamiroquai-vyistupit-s-kontsertom-v-kieve.html
Группа Jamiroquai выступит с концертом в Киеве
Новости культуры: Фестиваль в Киеве пройдет с 21 по 24 июня.
Британская группа Jamiroquai станет одним из хедлайнеров фестиваля BeLive, который состоится 21–24 июня на стадионе Олимпийский в Киеве, сообщается на странице мероприятия на Facebook.
Отмечается, что группа представит на фестивале свой новый альбом.
Jamiroquai – всемирно известные представители британского джаз-фанка и эйсид-джаза. Группу возглавляет вокалист и автор песен Джей Кей. Коллектив выпустил 9 альбомов, является обладателем "Грэмми" и четырех наград MTV.
Альбом группы Travelling Without Moving попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк.
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