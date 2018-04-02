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Группа Jamiroquai выступит с концертом в Киеве

Группа Jamiroquai
19:05 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Фестиваль в Киеве пройдет с 21 по 24 июня.

Британская группа Jamiroquai станет одним из хедлайнеров фестиваля BeLive, который состоится 21–24 июня на стадионе Олимпийский в Киеве, сообщается на странице мероприятия на Facebook.

Отмечается, что группа представит на фестивале свой новый альбом.

Jamiroquai – всемирно известные представители британского джаз-фанка и эйсид-джаза. Группу возглавляет вокалист и автор песен Джей Кей. Коллектив выпустил 9 альбомов, является обладателем "Грэмми" и четырех наград MTV.

Альбом группы Travelling Without Moving попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк.

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Новости культуры, Facebook, Jamiroquai, Группа, Киев, Концерт.
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