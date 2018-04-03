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Музыкант и диджей ZEDD даст концерт в Киеве

ZEDD и Селена Гомес
14:35 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Диджей, музыкант и продюсер ZEDD выступит 19 июля в STEREO PLAZA.

Американская рок-группа Imagine Dragons даст масштабный сольный концерт в Киеве на НСК "Олимпийском" 31 августа 2018 года. Теперь стало известно, что 19 июля в Киеве выступит всемирно известный диджей, музыкант и продюсер ZEDD.

Выступление состоится в концерт-холле STEREO PLAZA, а в украинскую столицу артист приедет в рамках своего мирового турне.

Отметим, что ZEDD – обладатель премии GRAMMY и мульти-платиновых альбомов, начал свою деятельность в творческом тандеме с Foxes с песней "Clarity", позже в 2014 году ZEDD совместно с Ariana Grande выпустил песню "Break Free", которая долго занимала первое место в чарте Billboard Top 100 и набрала более 1 миллиарда просмотров на YouTube.

В 2015 году его трек "True Colors" дебютировал на 4 строчке чарта Billboard Top 200 Albums и принес артисту в 2016 году награду Billboard Music Awards в номинации Лучший альбом года.

На протяжении всей своей карьеры ZEDD успешно работает со многими известными исполнителями, включая Selena Gomez с песней "I Want You To Know", с Hayley Williams с платиновым треком "Stay The Night", c Jon Belion с синглом "Beautiful Now".

В 2016 году Zedd выпустил совместно с Hailee Steinfeld и Grey мегахит "Starving", который был скачан на Spotify более 240 миллионов раз за четыре месяца. В том же году он вместе с Justin Bieber и DJ Snake исполнил песню "Let Me love You", которая занимала первые строчки чартов в 47 странах мира. В прошлом году Zedd и Alessia Cara выпустили трек "Stay", который стал новым музыкальным направлением для обоих артистов и занял первое место в чарте Топ 40.

В начале 2018 года на церемонии награждения Grammy ZEDD представил свою новую песню "The Middle", которая в настоящее время занимает первое место в чарте Top 40 и третье место в чарте Top 100 мирового рейтинга.

Помимо своей успешной карьеры в роли исполнителя, ZEDD является успешным музыкальным продюсером таких исполнителей, как Justin Bieber, Ariana Grande, The Black Eyed Peas, Selena Gomez и других. В 2013 году стал продюсером трѐх композиций из альбома "Artpop" певицы Lady Gaga: "Aura", "G.U.Y." и "Donatella".

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Новости культуры, Stereo Plaza, Zedd, Диджей, Киев, Концерт, Концерт в Киеве, Музыкант.
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