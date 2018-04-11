Вышел новый клип Дрейка с Оливией Уайлд и Эммой Робертс (Видео)

В видео Оливия Уайлд появляется в платье с шикарной красной юбкой, танцует в полутьме и крушит ресторанную обстановку, в которой находится. Не отстают от нее и другие участницы музыкального клипа – зритель увидит женщин во всей их красе. Основной идеей видео было показать любовь музыканта к голливудским женщинам, что в свете последних скандалов является актуальной и модной темой. Режиссером Nice For What, как ни удивительно, тоже стала женщина – Карена Эванс.