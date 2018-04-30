Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)

Представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin опубликовал официальную видеоработу на песню “Under The Ladder”, с которой будет бороться за победу в Лиссабоне. Режиссером клипа стал Тарас Голубков, который сотрудничал с такими артистами как Monatik, Артем Пивоваров, "Скрябин" и многими другими. Главную героиню клипа сыграла Юлия Гершун, которая является обладательницей титула "Топ-модель мира-2017".