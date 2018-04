Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/04/2145021.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/04/2145021-567x309.jpg 2018-04-30T16:13:08+03:00 Культура, Музыка Представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin опубликовал официальную видеоработу на песню “Under The Ladder”, с которой будет бороться за победу в Лиссабоне. https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4038672-evrovidenie-2018-melovin-predstavil-klip-na-konkursnuyu-pesnyu-under-the-ladder-video.html

Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео) Представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin опубликовал официальную видеоработу на песню “Under The Ladder”, с которой будет бороться за победу в Лиссабоне. Режиссером клипа стал Тарас Голубков, который сотрудничал с такими артистами как Monatik, Артем Пивоваров, "Скрябин" и многими другими. Главную героиню клипа сыграла Юлия Гершун, которая является обладательницей титула "Топ-модель мира-2017".

Фото: из открытых источников Укринформ