Евровидение 2018: Alekseev рассказал о подготовке к выступлению

Представитель от Беларуси на конкурсе "Евровидение - 2018" Никита Alekseev рассказал о подготовке к мероприятию. Певец отметил, что ежедневно занимается вокалом и оттачивает свой номер.

Alekseev дал интервью в котором признался чем занимается в Лиссабоне. По его словам, подготовка продолжается до сих пор. Исполнитель подчеркнул, что репетировать номер и петь приходится каждый день. "Плодотворно готовлюсь. Я вдохновлен этим прекрасным городом. Я вдохновлен прекрасными людьми, которые рядом. Уже во всеоружии готов на сцену", - сообщил артист.

Поклонники исполнителя массово пишут ему слова поддержки и верят в его победу. Номер Alekseevа сделан по современному, в нем используют и технологии и уникальные вокальные данные артиста.

Напомним, что первый полуфинал состоится уже завтра, 8 мая, в Лиссабоне. Прямая трансляция события начнется в 22:00 по киевскому времени.