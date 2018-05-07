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Евровидение 2018: Alekseev рассказал о подготовке к выступлению

Alekseev
15:04 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Завтра украинский певец Alekseev представит Беларусь на "Евровидении - 2018".

Представитель от Беларуси на конкурсе "Евровидение - 2018" Никита Alekseev рассказал о подготовке к мероприятию. Певец отметил, что ежедневно занимается вокалом и оттачивает свой номер.

Евровидение 2018: где смотреть первый полуфинал конкурса

Alekseev дал интервью в котором признался чем занимается в Лиссабоне. По его словам, подготовка продолжается до сих пор. Исполнитель подчеркнул, что репетировать номер и петь приходится каждый день. "Плодотворно готовлюсь. Я вдохновлен этим прекрасным городом. Я вдохновлен прекрасными людьми, которые рядом. Уже во всеоружии готов на сцену", - сообщил артист.

Поклонники  исполнителя массово пишут ему слова поддержки и верят в его победу. Номер Alekseevа сделан по современному, в нем используют и технологии и уникальные вокальные данные артиста.

Евровидение 2018: Melovin на церемонии открытия конкурса (Видео)

Напомним, что первый полуфинал состоится уже завтра, 8 мая, в Лиссабоне. Прямая трансляция события начнется в 22:00 по киевскому времени. 

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Новости культуры, Алексеев, Беларусь на Евровидении-2018, Евровидение 2018, Никита Алексеев.
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