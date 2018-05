Сегодня состоится первый полуфинал "Евровидения 2018"

Прямой эфир будет транслироваться на сайте Eurovision.ua, а также на телеканале UA: Перший.

"Комментировать прямой эфир будет ведущий Евровидения-2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на Евровидении-2014 Мария Яремчук. Видео с комментаторской студии будет транслироваться в прямом эфире на страницах UA: Євробачення и UA: Перший в Facebook, а также на YouTube-канале UA: Перший. Кроме этого во время трансляции вы сможете задать вопрос комментаторам в YouTube-чате", - говорится в сообщении.

В первом полуфинале за победу будут бороться 19 участников. Последовательность выступлений такова:

1 Aisel (Азербайджан) с песней "X My Heart"

2 Ari Olafsson (Исландия) с песней "Our Choice"

3 Eugent Bushpepa (Албания) с песней "Mall"

4 Sennek (Бельгия) с песней "A Matter Of Time"

5 Mikolas Josef (Чехия) с песней "Lie to Me"

6 Ieva Zasimauskaite (Литва) с песней "When We're Old"

7 Netta (Израиль) с песней "TOY"

8 Alekseev (Беларусь) с песней "Fоrever"

9 Elina Nechayeva (Эстония) с песней "La Forza"

10 Equinox (Болгария) с песней "Bones"

11 Eye Cue (К.Ю.Р Македония) с песней "Lost and Found"

12 Franka (Хорватия) с песней "Crazy"

13 Cesar Sampson (Австрия) с песней "Nobody But You"

14 Yianna Terzi (Греция) с песней "Oneiro Mou"

15 Saara Aalto (Финландия) с песней "Monsters"

16 Sevak Khanagyan (Армения) с песней "Qami"

17 ZiBBZ (Швейцария) с песней "Stones"

18 Ryan O'Shaughnessy (Ирландия) с песней "Together"

19 Eleni Foureira (Кипр) с песней "Fuego"

Напоминаем, что представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin выступит во втором полуфинале, 10 мая, под номером 18. Финал международного песенного конкурса состоится 12 мая.