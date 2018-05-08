Сегодня состоится первый полуфинал "Евровидения 2018"
Новости культуры: Первый полуфинал "Евровидения" в Лиссабоне состоится во вторник, 8 мая, в 22:00.
Прямой эфир будет транслироваться на сайте Eurovision.ua, а также на телеканале UA: Перший.
"Комментировать прямой эфир будет ведущий Евровидения-2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на Евровидении-2014 Мария Яремчук. Видео с комментаторской студии будет транслироваться в прямом эфире на страницах UA: Євробачення и UA: Перший в Facebook, а также на YouTube-канале UA: Перший. Кроме этого во время трансляции вы сможете задать вопрос комментаторам в YouTube-чате", - говорится в сообщении.
В первом полуфинале за победу будут бороться 19 участников. Последовательность выступлений такова:
1 Aisel (Азербайджан) с песней "X My Heart"
2 Ari Olafsson (Исландия) с песней "Our Choice"
3 Eugent Bushpepa (Албания) с песней "Mall"
4 Sennek (Бельгия) с песней "A Matter Of Time"
5 Mikolas Josef (Чехия) с песней "Lie to Me"
6 Ieva Zasimauskaite (Литва) с песней "When We're Old"
7 Netta (Израиль) с песней "TOY"
8 Alekseev (Беларусь) с песней "Fоrever"
9 Elina Nechayeva (Эстония) с песней "La Forza"
10 Equinox (Болгария) с песней "Bones"
11 Eye Cue (К.Ю.Р Македония) с песней "Lost and Found"
12 Franka (Хорватия) с песней "Crazy"
13 Cesar Sampson (Австрия) с песней "Nobody But You"
14 Yianna Terzi (Греция) с песней "Oneiro Mou"
15 Saara Aalto (Финландия) с песней "Monsters"
16 Sevak Khanagyan (Армения) с песней "Qami"
17 ZiBBZ (Швейцария) с песней "Stones"
18 Ryan O'Shaughnessy (Ирландия) с песней "Together"
19 Eleni Foureira (Кипр) с песней "Fuego"
Напоминаем, что представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin выступит во втором полуфинале, 10 мая, под номером 18. Финал международного песенного конкурса состоится 12 мая.