Элени Фурейра является фаворитом букмекеров в "Евровидение 2018"

Букмекеры изменили прогнозы относительно вероятного победителя Международного песенного конкурса "Евровидение 2018", первый полуфинал которого состоится в Лиссабоне уже сегодня, 8 мая. Долгое время фаворитом букмекером была представительница Израиля Нетта Барзилай. Теперь основной кандидат на победу изменился.

В день первого полуфинала основным фаворитом букмекеров стала представительница Кипра Элени Фурейра. Барзилай сместилась на второе место, а третье место занимает Александр Рыбак, который снова будет представлять Норвегию на конкурсе.

Представитель нашей страны MELOVIN поднялся на 19 место.

Полуфиналы "Евровидения 2018" пройдут 8 и 10 мая, а имя победителя будет известно по результатам финала, который запланирован на 12 мая.

Eleni Foureira - Fuego - Cyprus

Netta - TOY - Israel

Alexander Rybak - That's How You Write A Song

В преддверии конкурса Европейский вещательный союз, который является организатором "Евровидения", изменил правила подсчетаголосов национальных жюри. Как сообщается, теперь голос отдельного члена жюри будет "весить" меньше, чем в сумме с голосами других членов жюри.