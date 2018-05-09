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Новости: Евровидение 2018: где смотреть второй полуфинал конкурса
Евровидение 2018: где смотреть второй полуфинал конкурса
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Евровидение 2018: где смотреть второй полуфинал конкурса

Евровидение 2018
12:17 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости культуры: 10 мая состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидения 2018.

Свои номера покажут 18 стран-участниц. За путевку в финал поборются Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория Словения, Украина. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал пройдет десять исполнителей.

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Конкурсант от Украины MELOVIN с песней "Under The Ladder" выступит последним под №18. Украинцу букмекеры пророчат 4 место в полуфинале.

В прямом эфире выступления можно будет увидеть на каналах "UA: Первый", "UA: Крым" и "СТБ". Трансляция начнется в 22:00. Также Евровидение 2018 будет транслироваться на сайте Eurovision.ua и на официальном сайте конкурса – Еurovision.tv.

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Комментировать второй полуфинал на "UA: Первый" будут ведущий Евровидения 2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на конкурсе в 2010 году в Осло певица ALYOSHA. На СТБ комментатором будет телеведущий и комик Сергей Притула.

Список стран-участниц второго полуфинала Евровидения 2018:

1 Норвегия - Александр Рыбак "That's How You Write А Song"

2 Румыния - The Humans "Goodbye"

3 Сербия - Саня Илич и Балканика "Nova deca"

4 Сан-Марино - Джессика и Дженифер Бренинг "Who We Are"

5 Дания - Расмуссен "Higher Ground"

6 Россия - Юлия Самойлова "I Won't Break"

7 Молдавия - DoReDos "My Lucky Day"

8 Нидерланды - Уэйлон "Outlaw In 'Em"

9 Австралия - Джессика Маубой "We Got Love"

10 Грузия - Iriao "Sheni Gulistvis"

11 Польша - Gromee & Лукас Майер "Light Me Up"

12 Мальта - Кристабель "Taboo"

13 Венгрия - AWS "Viszlát nyár"

14 Латвия - Лаура Риззотто "Funny Girl"

15 Швеция - Бенджамин Ингроссо "Dance You Off"

16 Черногория - Ваня Радованович "Inje"

17 Словения - Леа Сирк "Hvala, ne!"

18 Украина - MELOVIN "Under The Ladder"

Евровидение 2018: самые запоминающиеся выступления участников первого полуфинала (Видео)

Финал Евровидения 2018 пройдет 12 мая. В него автоматически попадают участники "Большой пятерки" (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания), и представитель Португалии как страны-победителя прошлого года. Также в финале 12 мая выступят 20 лучших полуфиналистов.

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