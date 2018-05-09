Евровидение 2018: где смотреть второй полуфинал конкурса
Новости культуры: 10 мая состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидения 2018.
Свои номера покажут 18 стран-участниц. За путевку в финал поборются Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория Словения, Украина. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал пройдет десять исполнителей.
Евровидение 2018: Стала известна десятка победителей первого полуфинала
Конкурсант от Украины MELOVIN с песней "Under The Ladder" выступит последним под №18. Украинцу букмекеры пророчат 4 место в полуфинале.
В прямом эфире выступления можно будет увидеть на каналах "UA: Первый", "UA: Крым" и "СТБ". Трансляция начнется в 22:00. Также Евровидение 2018 будет транслироваться на сайте Eurovision.ua и на официальном сайте конкурса – Еurovision.tv.
Евровидение-2018: Прошлогодние участники поют песню Собрала (видео)
Комментировать второй полуфинал на "UA: Первый" будут ведущий Евровидения 2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на конкурсе в 2010 году в Осло певица ALYOSHA. На СТБ комментатором будет телеведущий и комик Сергей Притула.
Список стран-участниц второго полуфинала Евровидения 2018:
1 Норвегия - Александр Рыбак "That's How You Write А Song"
2 Румыния - The Humans "Goodbye"
3 Сербия - Саня Илич и Балканика "Nova deca"
4 Сан-Марино - Джессика и Дженифер Бренинг "Who We Are"
5 Дания - Расмуссен "Higher Ground"
6 Россия - Юлия Самойлова "I Won't Break"
7 Молдавия - DoReDos "My Lucky Day"
8 Нидерланды - Уэйлон "Outlaw In 'Em"
9 Австралия - Джессика Маубой "We Got Love"
10 Грузия - Iriao "Sheni Gulistvis"
11 Польша - Gromee & Лукас Майер "Light Me Up"
12 Мальта - Кристабель "Taboo"
13 Венгрия - AWS "Viszlát nyár"
14 Латвия - Лаура Риззотто "Funny Girl"
15 Швеция - Бенджамин Ингроссо "Dance You Off"
16 Черногория - Ваня Радованович "Inje"
17 Словения - Леа Сирк "Hvala, ne!"
18 Украина - MELOVIN "Under The Ladder"
Евровидение 2018: самые запоминающиеся выступления участников первого полуфинала (Видео)
Финал Евровидения 2018 пройдет 12 мая. В него автоматически попадают участники "Большой пятерки" (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания), и представитель Португалии как страны-победителя прошлого года. Также в финале 12 мая выступят 20 лучших полуфиналистов.