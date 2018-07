Лана Дель Рей написала песню о Элвисе Пресли

Режиссером фильма выступил Юджин Джареки. В 2017 году картина была представлена на 70-м Каннском кинофестивале.

"Elvis" - это новая версия трека, который певица записала еще 2008 году. Тогда Лана выступала несколько песен под псевдонимом Sparkler Jump Rope Queen. Кроме "Elvis" она выложила на своей странице на MySpace еще два трека - "Blue Ribbon" и "Axl Rose Husband". В декабре 2017 года "Elvis" была зарегистрирована в базе ASCAP (Американское общество композиторов, авторов и издателей).

My composition ‘Elvis’

for the new film called ‘The King’ out now directed by Eugene Jarecki pic.twitter.com/k1AqOtPwPz

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) 30 июня 2018 г.