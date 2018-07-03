Лана Дель Рей написала песню о Элвисе Пресли

Режиссером фильма выступил Юджин Джареки. В 2017 году картина была представлена на 70-м Каннском кинофестивале.

"Elvis" - это новая версия трека, который певица записала еще 2008 году. Тогда Лана выступала несколько песен под псевдонимом Sparkler Jump Rope Queen. Кроме "Elvis" она выложила на своей странице на MySpace еще два трека - "Blue Ribbon" и "Axl Rose Husband". В декабре 2017 года "Elvis" была зарегистрирована в базе ASCAP (Американское общество композиторов, авторов и издателей).

My composition ‘Elvis’

for the new film called ‘The King’ out now directed by Eugene Jarecki pic.twitter.com/k1AqOtPwPz — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 30 июня 2018 г.

Лана Дель Рей очень любит Элвиса Пресли и не раз заявляла о том, что он значительно повлиял на ее творчество. Он упоминается в ее песнях "Body Electric" и "Hollywood’s Dead". Пользователи интернета также часто отмечают внешнее сходство стиля Ланы и жены Элвиса, Присциллы Пресли.

Документальный фильм "Король" рассказывает о жизни Элвиса на фоне экономической и политической ситуации в США тех времен. В ленте есть и путешествие по стране в реальной машине Пресли - роллс-ройсе 1963 года - из Мемфиса в Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Юджин Джареки использует образ певца как метафору целой страны, увязшей в мифической американской мечте, которая все чаще заканчивается ночными кошмарами.

Кроме Ланы Дель Рей, в фильме появились также Алек Болдуин, Итан Хоук, Билли Холидей, Эштон Кутчер, Майк Майерс и многие другие.