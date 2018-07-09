Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
X

Певица Анна Седокова заинтриговала поклонников новым клипом

Анна Седокова.
15:04 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Фото: Instagram

Новости культуры: Видеоработу Анны Седоковой на песню "Ни слова о нем" певица обещает завтра, но своим отношением к этому клипу она оставляет некую интригу.

Одна из самых сексуальных певиц Украины Анна Седокова вот-вот представить своим слушателям видео на композицию "Ни слова о нем". Песня о разбитом сердце и безответной любви.

Анна Седокова похвасталась тропическим снимком
Анна Седокова похвасталась тропическим снимком Читать полностью

А чтобы поклонники не теряли энтузиазм, певица поддерживает интерес к клипу. Сегодня (9 июля) артистка скинула отрывок из будущей премьеры. Не смотря на смысл самой песни, Анна отмечает, что клип не о высоком чувстве: "Мне кажется, что это мое первое видео не о любви... О чем? Я ещё и сама не поняла. Я просто хочу танцевать до потери сознания и целоваться," - написала экс-солистка группы "ВИА ГРа".

Анна Седокова возможно будет платить алименты на свою дочь

Анна Седакова похвасталась подтянутым телом в Instagram

Интрига в том, что в отрывке показана сцена между Анной и сексуальной девушкой, которая хочет поцеловать певицу. Как видим, клип о любви, горячей и страстной. Но что же имела в виду исполнительница, и какая на самом деле видеоработа - загадка...

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Клип, Любовь, Певица, Песня, Седокова.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Британский певец Элвис Костелло отменил гастроли из-за тяжелой болезни Участник "Голосу країни 7" представил свой первый клип (Видео) Популярная песня группы "Kazka" возглавила чарт клипов YouTube

Последние новости

Сага подошла к завершению: "Реал" объявил о трансфере Роналду в "Ювентус" Сутки в ООС: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ Улыбка до ушей: забавные комиксы о нашей жизни
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:16 НБУ: денежная масса в Украине возросла
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0