Певица Анна Седокова заинтриговала поклонников новым клипом

Одна из самых сексуальных певиц Украины Анна Седокова вот-вот представить своим слушателям видео на композицию "Ни слова о нем". Песня о разбитом сердце и безответной любви.

А чтобы поклонники не теряли энтузиазм, певица поддерживает интерес к клипу. Сегодня (9 июля) артистка скинула отрывок из будущей премьеры. Не смотря на смысл самой песни, Анна отмечает, что клип не о высоком чувстве: "Мне кажется, что это мое первое видео не о любви... О чем? Я ещё и сама не поняла. Я просто хочу танцевать до потери сознания и целоваться," - написала экс-солистка группы "ВИА ГРа".

Интрига в том, что в отрывке показана сцена между Анной и сексуальной девушкой, которая хочет поцеловать певицу. Как видим, клип о любви, горячей и страстной. Но что же имела в виду исполнительница, и какая на самом деле видеоработа - загадка...