Пятница 13-ое: самые мистические клипы украинских исполнителей (Видео)

В 2018 году "ведьмин день" станет по-настоящему особенным. Ведь нас ждет еще и уникальное природное явление - солнечное затмение.

Большинство людей опасаются числа 13, тем более, если оно выпадает на пятницу. В народе говорят: в этот день случается такое, от чего волосы дыбом встают! И напрасно. Например, 13 было любимым числом французского короля Людовика XIII. Кстати, он выбрал из всех потенциальных невест Анну Австрийскую именно потому, что ей было в то время 13 лет.

Знаменитый немецкий композитор Рихард Вагнер родился в 1813 году (цифры года в сумме составляют тоже 13). Его имя и фамилия состоят из 13 букв. 13 августа он открыл свой театр в Байроте и за свою жизнь написал 13 музыкальных драм.

Чтобы твоя пятница 13 была не такой "темной" и мрачной, лови подборку мистических, но таких крутых видеоработ от наших звезд!

MELOVIN - "Under The Ladder"

THE HARDKISS - "Shadows Of Time"

Луна - "Поцелуи"

The Erised - "Even If"

Loboda - "Под Лед"

Мария Яремчук - "Ти в мені є"

Макс Барских - "Сделай громче"

Поэтому, возможно, и не стоит так бояться этого числа?