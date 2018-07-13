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Пятница 13-ое: самые мистические клипы украинских исполнителей (Видео)

THE HARDKISS
18:13 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
lux.fm
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Сегодня весь мир, затаив дыхание, переживает пятницу 13.

В 2018 году "ведьмин день" станет по-настоящему особенным. Ведь нас ждет еще и уникальное природное явление - солнечное затмение.

Большинство людей опасаются числа 13, тем более, если оно выпадает на пятницу. В народе говорят: в этот день случается такое, от чего волосы дыбом встают! И напрасно. Например, 13 было любимым числом французского короля Людовика XIII. Кстати, он выбрал из всех потенциальных невест Анну Австрийскую именно потому, что ей было в то время 13 лет.

Пятница 13: приметы и суеверия этого дня

Знаменитый немецкий композитор Рихард Вагнер родился в 1813 году (цифры года в сумме составляют тоже 13). Его имя и фамилия состоят из 13 букв. 13 августа он открыл свой театр в Байроте и за свою жизнь написал 13 музыкальных драм.

Чтобы твоя пятница 13 была не такой "темной" и мрачной, лови подборку мистических, но таких крутых видеоработ от наших звезд!

MELOVIN - "Under The Ladder"

THE HARDKISS - "Shadows Of Time"

Луна - "Поцелуи" 

The Erised - "Even If" 

Loboda - "Под Лед" 

Мария Яремчук - "Ти в мені є" 

Макс Барских - "Сделай громче"

 Поэтому, возможно, и не стоит так бояться этого числа? 

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Все по теме:

Новости культуры, MELOVIN, The Erised, The Hardkiss, Клипы, Лобода, Макс Барских, Мария Яремчук, Мистика, Пятница 13, Пятница 13-ое.
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