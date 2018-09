Seafret посетит Украину: лучшие песни британской группы (Видео)

Британские ребята во второй раз посетят Украину. Этой осенью, 1 ноября в клубе Atlas романтичный дуэт под названием Seafret очарует своих фанатов лирическими балладами, в которых музыкантам нет равных.

Джек Седман и Гарри Дрейпер привезут свой новый EP Monsters, а еще исполнят песни, которые уже стали популярными во всем мире. Кроме того, ребята известны своим клипом, в котором снялась звезда сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс, а еще званием молодой и очень перспективной британской группы с мечтательно-лирическими композициями.

Мы собрали для тебя ТОП-6 задушевных клипов ребят, которые покорят тебя с первой секунды.

Seafret - Give Me Something

Seafret - Monsters

Seafret - Oceans

Seafret - Can't Look Away

Seafret - Be There

Seafret - Atlantis

Seafret - британский музыкальный дуэт, состоящий из певца Джека Седмана и гитариста Гарри Дрейпера, из города Бридлингтон, Великобритания. Их дебютный альбом Tell Me It’s Real достиг 59-ой строчки в UK Albums Chart.