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Seafret посетит Украину: лучшие песни британской группы (Видео)

Seafret
16:55 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: concert.ua

Новости культуры: Дуэт Seafret выступит 1 ноября в клубе Atlas.

Британские ребята во второй раз посетят Украину. Этой осенью, 1 ноября в клубе Atlas романтичный дуэт под названием Seafret очарует своих фанатов лирическими балладами, в которых музыкантам нет равных.

Джек Седман и Гарри Дрейпер привезут свой новый EP Monsters, а еще исполнят песни, которые уже стали популярными во всем мире. Кроме того, ребята известны своим клипом, в котором снялась звезда сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс, а еще званием молодой и очень перспективной британской группы с мечтательно-лирическими композициями.

Мы собрали для тебя ТОП-6 задушевных клипов ребят, которые покорят тебя с первой секунды.

Seafret - Give Me Something

 Seafret - Monsters

 Seafret - Oceans

 Seafret - Can't Look Away

 Seafret - Be There

 Seafret - Atlantis

Seafret - британский музыкальный дуэт, состоящий из певца Джека Седмана и гитариста Гарри Дрейпера, из города Бридлингтон, Великобритания. Их дебютный альбом Tell Me It’s Real достиг 59-ой строчки в UK Albums Chart.

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Все по теме:

Новости культуры, Seafret, Британская группа, Выступление, Гарри Дрейпер, Джек Седман, Клипы, Песни.
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