День Независимости Украины

Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Мы за ними придем": Помпео пообещал жесткий ответ на вмешательства в выборы
"Мы за ними придем": Помпео пообещал жесткий ответ на вмешательства в выборы
Новости: РосСМИ: На севере Крыма фиксируют новый химвыброс
РосСМИ: На севере Крыма фиксируют новый химвыброс
Новости: Донбасс разбил Кременчук в матче-открытии УХЛ
Донбасс разбил Кременчук в матче-открытии УХЛ
Новости: YUNA 2019: дата и неожиданные изменения
YUNA 2019: дата и неожиданные изменения
X

YUNA 2019: дата и неожиданные изменения

YUNA 2019
07:51 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: Facebook

Новости культуры: В 2019 году музыкальная премия YUNA пройдет 22 марта во дворце "Украина".

Восьмая ежегодная национальная профессиональная премия YUNA "Найкращі в музиці" анонсирует изменения в регламенте. 

YUNA 2018: названы все победители премии
YUNA 2018: названы все победители премии Читать полностью

Так, в этом году введены две новые номинации – "Лучший электронный хит" и "Лучший хип-хоп хит", участником которых сможет стать каждый, независимо от ротаций, чьи песни были в свободном доступе в сети интернет с 1 ноября 2017-го до 31 октября 2018 года.

Артисты и группы с сегодняшнего дня могут подать заявку на участие в отборе, которую проверит Экспертный совет.

Для нас очень важно расширять музыкальные горизонты. Публика растет, и, соответственно, появляются новые музыкальные стили, которые мы не можем обойти стороной.

Pianoбой необычно отпраздновал победу на "YUNA 2018"

YUNA 2019 лишь начинает удивлять своими изменениями, которые коснуться не только регламента, – поделился генеральный продюсер премии Павел Шилько.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, 22 марта, YUNA 2019, Дата, Изменения, Лучший хип-хоп хит, Лучший электронный хит, Найкращі в музиці, Номинации, Премия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Потап и Олег Винник записали совместный дуэт (Видео) Назван самый высокооплачиваемый рэпер мира Лана Дель Рей презентовала новый клип (Видео)

Последние новости

"Водный мир" своими руками: Постапокалиптические плоты на улицах Венеции (Фото) Все зависит лишь от времени суток: Полезные продукты, которые могут навредить Шалости: забавные животные, которые попали в неловкую ситуацию
Сегодня читают
01 Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата
02 Меркель обвинила Россию в разжигании конфликтов на постсоветском пространстве
03 РФ пыталась подорвать резолюцию ООН о санкциях против КНДР
04 Украина - Испания: лучшие моменты матча отбора на ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
05 Секретарь СНБО заручился поддержкой Jigsaw по противодействию РФ
06 Шахтер - Хоффенхайм: стал известен райдер гостей
Новости сегодня
07:52 Курс валют от НБУ: гривня сохраняет позиции
07:42 Главный тренер Леганеса рассказал, когда Лунин дебютирует за новый клуб
07:28 Наставник сборной Украины по баскетболу прокомментировал матч против Испании
07:20 РФ пыталась подорвать резолюцию ООН о санкциях против КНДР
07:19 Знаменательные события в истории: 15 сентября 2018 года
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Еще $200 млрд: У Трампа готовят новые пошлины против Китая
Еще $200 млрд: У Трампа готовят новые пошлины против Китая
Новости: В Японии отложили запуск грузовой ракеты H-IIB
В Японии отложили запуск грузовой ракеты H-IIB
Новости: Итоги 14 сентября: Омелян на поруках, транш МВФ, проект госбюджета-2019, Армянск
Итоги 14 сентября для Украины
Новости: Рецепт дня: мраморная творожная запеканка с тыквой
Рецепт дня: мраморная творожная запеканка с тыквой
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь