YUNA 2019: дата и неожиданные изменения

Восьмая ежегодная национальная профессиональная премия YUNA "Найкращі в музиці" анонсирует изменения в регламенте.

Так, в этом году введены две новые номинации – "Лучший электронный хит" и "Лучший хип-хоп хит", участником которых сможет стать каждый, независимо от ротаций, чьи песни были в свободном доступе в сети интернет с 1 ноября 2017-го до 31 октября 2018 года.

Артисты и группы с сегодняшнего дня могут подать заявку на участие в отборе, которую проверит Экспертный совет.

Для нас очень важно расширять музыкальные горизонты. Публика растет, и, соответственно, появляются новые музыкальные стили, которые мы не можем обойти стороной.

YUNA 2019 лишь начинает удивлять своими изменениями, которые коснуться не только регламента, – поделился генеральный продюсер премии Павел Шилько.