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Победительница Евровидения готовится к туру в поддержку нового альбома

Джамала
13:26 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости культуры: Украинская певица Джамала отправится в тур в поддержку нового альбома "Крила".

Победительница Евровидения 2016, украинская певица и актриса Джамала отправится в концертный тур по городам Украины. Об этом сообщила сама Джамала на своей официальной странице в Instagram. Тур организовано в поддержку нового альбома, который получил украиноязычное название "Крила". 

Джамала выпустила новый клип на песню "Крила" (Видео) 

 
 
 
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Я вирушаю в тур на підтримку альбому “Крила”! Шукай своє місто та купуй квитки! Побачимось вже зовсім скоро! 14.11 - Дніпро, Академічний театр опери та балету 17.11 - Рівне, Міський Будинок Культури 18.11 - Луцьк, РЦ «Промінь» 19.11 - Івано-Франківськ, Драматичний театр ім. І.Франка 20.11 - Львів, клуб Malevych 3.11 - Київ, клуб Bel etage 29.11 - Одеса, Національний академічний театр опери та балету 04.12 - Харків, Палац студентів Національного юридичного університету #jamala #джамала #крила

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

"Я отправляюсь в тур в поддержку альбома "Крылья"! Ищи свой город и покупай билеты! Увидимся уже совсем скоро!", - написала певица в соцсети.

Джамала опубликовала снимки с концерта в честь 50-летия Кузьмы 

Также звезда назвала города, в каких состоятся концерты и даты их проведения. Так первое выступление Джамалы состоится 14 октября в Днепре, а завершится тур 4 декабря в Харькове.

Кроме того, на концертах прозвучат и наиболее популярные хиты певицы из предыдущих альбомов, а также хит "1944", с которой она победила на Евровидении 2016 в Стокгольме.

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Новости культуры, Альбом, Джамала, Концерт, Концертный тур, Крила, Украинская певица.
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