Победительница Евровидения готовится к туру в поддержку нового альбома

Победительница Евровидения 2016, украинская певица и актриса Джамала отправится в концертный тур по городам Украины. Об этом сообщила сама Джамала на своей официальной странице в Instagram. Тур организовано в поддержку нового альбома, который получил украиноязычное название "Крила".

"Я отправляюсь в тур в поддержку альбома "Крылья"! Ищи свой город и покупай билеты! Увидимся уже совсем скоро!", - написала певица в соцсети.

Также звезда назвала города, в каких состоятся концерты и даты их проведения. Так первое выступление Джамалы состоится 14 октября в Днепре, а завершится тур 4 декабря в Харькове.

Кроме того, на концертах прозвучат и наиболее популярные хиты певицы из предыдущих альбомов, а также хит "1944", с которой она победила на Евровидении 2016 в Стокгольме.