Лиам Пейн выпустил клип на новую песню "First Time" (Видео)

После публичного объявления о расставании с Шерил Коул Лиам Пейн передумал выпускать полноценный альбом и ограничился лишь мини-альбомом (EP) под названием First Time. На днях Лиам порадовал поклонников новым музыкальным видео на заглавную композицию, в котором засветился еще и рэпер French Montana. В видео Лиам бродит по улицам Нью-Йорка ночью в поисках таинственной женщины, и в этих поисках компанию певцу составляет French Montana (разумеется, все заканчивается тем, что в итоге Пейн все-таки находит свою таинственную незнакомку).