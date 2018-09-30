Ушел из жизни легендарный блюзовый гитарист

Американский блюзовый музыкант и обладатель премии "Грэмми" ушел из жизни в воскресенье, 30 сентября. 84-летний мужчина умер из-за осложнений, вызванных инсультом еще в 2003 году. По словам менеджера, известный певец и гитарист не смог до конца оправиться после инсульта, который случился с ним еще 15 лет назад.

Как известно, Отиса Раша считают одним из ключевых создателей "блюза западной стороны" 1950-х и 1960-х годов. Родился мужчина в Филадельфии, штат Миссисипи, и с детства начал играть на музыкальных инструментах, в частности, на губной гармошке. В 13 лет переехав в Чикаго, он сразу же завоевал любовь местных поклонников своим голосом и великолепным мастерством игры на гитаре.

В 1956 году он выпустил свою первую композицию I can't Quit You Baby, которая достигла невиданного успеха, – тогда он занял шестое место в чартах Billboard ритм-энд-блюза. После этого о нем узнали во всем мире, а его песни до сих пор считаются классикой блюза. Музыка Отиса Раша повлияла на творчество таких исполнителей как Карлос Сантана, Эрик Клэптон и группа Led Zeppelin.