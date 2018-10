Группа Twenty One Pilots презентовала новый альбом "Trench"

Американская группа Twenty One Pilots представила новый альбом, который получил название Trench. Пластинка состоит из 14 треков, два из которых, Jumpsuit і Nico and the Niners, уже были представлены раньше.

Как сообщает The Village, на еще одну песню из нового альбома, My Blood, группа готовит клип, премьера которого состоится на YouTube-канале коллектива. Альбом уже доступен для прослушивания и скачивания на Apple Music, Spotify, Google Play, Deezer. 30 января 2019 года группа даст концерт во Дворце спорта в Киеве.