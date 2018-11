Гвен Стефани выпустила новый рождественский клип (Видео)

Гвен Стефани выпустила новый рождественский клип You Make It Feel Like Christmas, где снялась вместе со своим возлюбленным, кантри-певцом Блейком Шелтоном. Видео в стиле ретро вдохновляет бросить все и немедленно заняться подготовкой к рождественским праздникам, как это делает в клипе счастливая влюбленная парочка. Где уж этот снег, елка и уютные семейные вечера?