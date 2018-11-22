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Воскресенье, 25.11.2018

Гвен Стефани выпустила новый рождественский клип (Видео)

Гвен Стефани выпустила новый рождественский клип You Make It Feel Like Christmas, где снялась вместе со своим возлюбленным, кантри-певцом Блейком Шелтоном. Видео в стиле ретро вдохновляет бросить все и немедленно заняться подготовкой к рождественским праздникам, как это делает в клипе счастливая влюбленная парочка. Где уж этот снег, елка и уютные семейные вечера?
lux.fm
Фото: Скриншот
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Клип, Гвен Стефани, Видео, Рождество, Блейк Шелтон, You Make It Feel Like Christmas.
08:28 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф
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