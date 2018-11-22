Певица Lilu презентовала эффектный клип к песне "Дежавю"

Новости культуры: Украинская певица Lilu сняла яркий клип на песню "Дежавю", на кадрах можно увидеть утренний Киев с высоты птичьего полета и Лазурное побережье Франции.

Украинская певица Lilu выпустила новый клип под названием "Дежавю". Ролик снимался не только в столице Украины, но и на Лазурном побережье Франции.

Lilu продолжает работу над созданием нового украиноязычного репертуара. Звезда презентовала клип к песне "Дежавю", который поразил сеть яркими кадрами.

Известно, что видео для артистки снимали еще летом. Поэтому сторонники Lilu смогут увидеть эффектные солнечные кадры из Канн, Ниццы и Монако. Кроме этого, в клипе к песне "Дежавю" звезда показала утренний Киев с высоты птичьего полета, который поражает красотой.

Эта песня о той любви, когда не хочется искать никого другого, никого, кто мог бы быть лучше по любым параметрам. Композиция однозначно будет близка всем, кто нашел своего единственного человека, – рассказала певица и телеведущая Lilu. По словам артистки, она пытается дарить слушателям радость. Поэтому украиноязычные композиции Lilu максимально близки каждому ее поклоннику.