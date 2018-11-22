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Позитив поделился пикантными подробностями о Наде Дорофеевой

Позитив поделился пикантными подробностями о Наде Дорофеевой
09:01 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф www.segodnya.ua Фото: Фейсбук

Новости шоу бизнеса: Участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) признался, что видел обнаженную грудь своей коллеги Нади Дорофеевой.

Участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив), который пострадал на съемках клипа, рассказал пикантные подробности о гастрольной жизни коллектива.

Позитив заявил во время развлекательного шоу "Слава+", которое выходит на Люкс ФМ, что видел обнаженную грудь своей коллеги Нади Дорофеевой. По его словам, пикантный случай произошел во время съемок их клипа "Забери". Съемочный процесс проходил в тропиках, а сексапильная Надя была одета в полупрозрачную кофточку. Именно так он и увидел ее грудь.

Кроме этого, в ролике есть постельные сцены, где Дорофеева примерила несколько соблазнительных образов. Однако, Позитив признался, что с Надеждой Дорофеевой имеет только хорошие дружеские отношения. Хватает между вокалистами и конфликтов.

"Это даже не касается только меня и Нади, а всего коллектива. С нами ездят еще восемь человек. И проблемы есть у каждого: ссоры у водителя с турменеджером, драки между девочками в балете. Все бывает. Это концертный быт", – пояснил Позитив.

Как сообщалось ранее, 28-летняя украинская исполнительница, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева все чаще появляется на светских вечеринках вместе с мамой, которая, кстати, не теряет времени и раскрывает кое-какие секреты про дочь. В частности, мама Нади Ольга призналась журналистам, что советует дочке "снимать с себя все" и не ходить "как монахиня".

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Все по теме:

Позитив, Надя Дорофеева, Голая грудь, Группа "Время и Стекло", Пикантные подробности.
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