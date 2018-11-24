Участники группы "KAZKA" прокомментировали лидерство в хит-парадах России

Новости культуры: Участники украинской инди-поп группы KAZKA рассказали о своем отношении к лидирующей позиции своих треков в чартах страны-агрессора.

Наверное, самым популярным украинским синглом 2018 года можно назвать композицию "Плакала" от коллектива KAZKA. Песня уже вошла в топ-10 хитов в мировом чарте Shazam, а также часто занимает лидирующие позиции в российских хит-парадах.

Лидерство в российском чарте от телеканала "Муз-ТВ", как отметили музыканты, стало для них приятной неожиданностью. Ребята добавили, что рады любой публике, так как музыка – не имеет ни языковых, ни географических границ.

Отметим, что клип на один из самых популярных украиноязычных треков за пару месяцев собрал 53 миллиона просмотров и более 500 тысяч лайков.