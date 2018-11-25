Тина Кароль заинтриговала новой песней (Видео)

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно взбудоражила сеть откровенным нарядом, продолжает радовать поклонников. Певица готовит новый трек, премьера которого запланирована на 29 ноября.
На официальной странице фан-группы артистки появился тизер новой песни Тины Кароль. "Ты единственный, кто в силах меня приручить" – такие слова можно услышать в маленьком опубликованном отрывке песни.
Переглянути цей допис в Instagram
"Премьера уже в этот четверг", – говорится в сообщении. "Вау", "Жду с нетерпением", "Очень красиво", "Я в восторге, скорее бы", – написали под тизером поклонники Тины.