Тина Кароль заинтриговала новой песней (Видео)

Новости культуры: Премьера песни Тины Кароль запланирована на 29 ноября.

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно взбудоражила сеть откровенным нарядом, продолжает радовать поклонников. Певица готовит новый трек, премьера которого запланирована на 29 ноября.

На официальной странице фан-группы артистки появился тизер новой песни Тины Кароль. "Ты единственный, кто в силах меня приручить" – такие слова можно услышать в маленьком опубликованном отрывке песни.

Переглянути цей допис в Instagram Скоро! Новая песня Тины Кароль! #тинакароль Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 24 Лис 2018 р. о 11:14 PST

"Премьера уже в этот четверг", – говорится в сообщении. "Вау", "Жду с нетерпением", "Очень красиво", "Я в восторге, скорее бы", – написали под тизером поклонники Тины.