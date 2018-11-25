M1 Music Awards. 4 Seasons: названы лучшие украинские артисты осени

Телеканал М1 продолжает награждать лучших из лучших среди отечественных артистов. По рейтингам телепросмотров будут определены номинанты в семи категориях "M1 Music Awards. 4 Seasons. Осень".
Отдельная награда также достанется и активному зрителю телеканала. Он будет определен благодаря приложению "Телепортал" во вкладке "М1", передает пресс-служба телеканала.
Почетные ордена "M1 Music Awards. 4 Seasons" в этом году находят своих обладателей каждый сезон. 27 ноября музыкальный телеканал объявит победителей сезона "Осень". Пока же М1 в эфире "M1 Music Awards News" обнародовал список номинантов:
Хит осени:
Олег Винник - Ты в курсе (Lyric Video)
NK - Peligroso (Lyric Video)
Kazka - Плакала
Клип осени:
NIKITA LOMAKIN - #ХАМеЛеОН
Mozgi - Полюбэ
MONATIK - Зашивает душу
Певец осени:
Олег Винник - Ты в курсе (Lyric Video)
Александр Пономарев - Неймовірна
MONATIK - Зашивает душу
Певица осени:
NK - Peligroso (Lyric Video)
NK - LOMALA
Оля Цибульская - Дівчинка
Alyosha - Dama
Группа осени:
Kazka - Плакала
Без обмежень - Буду з тобою
Mozgi - Полюбэ
Проект осени:
The Chicas feat. GIGA 1 - Стрелы-поцелуи
Потап & Олег Винник - Найкращий день OST "Скажене Весілля"
EDGAR & EMMA - Тебя мало
Прорыв осени:
NIKITA LOMAKIN - #ХАМеЛеОН
Kazka - Плакала
EDGAR & EMMA - Тебя мало
1 декабря во Дворце спорта в Киеве состоится "M1 Music Awards. 4 Seasons" - четвертая церемония награждения премии "M1 Music Awards". Музыкальным продюсером премии стала известная певица, обладательница четырех наград "М1 Music Awards" Тина Кароль.
В масштабном гала-концерте свои эксклюзивные концертные номера представят Тина Кароль, "Время и Стекло", MONATIK, NK | Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ирина Билык, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цыбульская, KAZKA, Александр Пономарев и "Антитіла".