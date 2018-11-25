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M1 Music Awards. 4 Seasons: названы лучшие украинские артисты осени

M1 Music Awards. 4 Seasons: названы лучшие украинские артисты осени
22:50 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф obozrevatel.com Фото: ivetta.ua

Новости культуры: Главный музыкальный телеканал страны М1 объявил лучших украинских артистов осени в рамках премии "M1 Music Awards. 4 Сезона".

Телеканал М1 продолжает награждать лучших из лучших среди отечественных артистов. По рейтингам телепросмотров будут определены номинанты в семи категориях "M1 Music Awards. 4 Seasons. Осень".

Отдельная награда также достанется и активному зрителю телеканала. Он будет определен благодаря приложению "Телепортал" во вкладке "М1", передает пресс-служба телеканала.

Почетные ордена "M1 Music Awards. 4 Seasons" в этом году находят своих обладателей каждый сезон. 27 ноября музыкальный телеканал объявит победителей сезона "Осень". Пока же М1 в эфире "M1 Music Awards News" обнародовал список номинантов:

Хит осени:

Олег Винник - Ты в курсе (Lyric Video)

NK - Peligroso (Lyric Video)

Kazka - Плакала

Клип осени:

NIKITA LOMAKIN - #ХАМеЛеОН

Mozgi - Полюбэ

MONATIK - Зашивает душу

Певец осени:

Олег Винник - Ты в курсе (Lyric Video)

Александр Пономарев - Неймовірна

MONATIK - Зашивает душу

Певица осени:

NK - Peligroso (Lyric Video)

NK - LOMALA

Оля Цибульская - Дівчинка

Alyosha - Dama

Группа осени:

Kazka - Плакала

Без обмежень - Буду з тобою

Mozgi - Полюбэ

Проект осени:

The Chicas feat. GIGA 1 - Стрелы-поцелуи

Потап & Олег Винник - Найкращий день OST "Скажене Весілля"

EDGAR & EMMA - Тебя мало

Прорыв осени:

NIKITA LOMAKIN - #ХАМеЛеОН

Kazka - Плакала

EDGAR & EMMA - Тебя мало

1 декабря во Дворце спорта в Киеве состоится "M1 Music Awards. 4 Seasons" - четвертая церемония награждения премии "M1 Music Awards". Музыкальным продюсером премии стала известная певица, обладательница четырех наград "М1 Music Awards" Тина Кароль.

В масштабном гала-концерте свои эксклюзивные концертные номера представят Тина Кароль, "Время и Стекло", MONATIK, NK | Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ирина Билык, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цыбульская, KAZKA, Александр Пономарев и "Антитіла".

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Все по теме:

Номинанты, Никита Ломакин, М1, Олег Винник, НК, KAZKA, M1 Music Awards. 4 Сезона.
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