Участники группы "Друга ріка" заглянули в будущее в новом клипе (Видео)

Украинская рок-группа "Друга ріка" презентовала новый видеоклип на песню "Дождь/ Пусть умоет нас", идею которого вынашивали семь лет. В нем четверо участников команды заглянули в будущее и показали своим поклонникам себя в глубокой старости. Один из своих сценариев о старости группа "Друга ріка" решила воплотить в жизнь еще в своей молодости. Поэтому видение на свое будущее команда изобразила в новом клипе на песню "Дождь/ Пусть умоет нас", режиссером которого стал экс-участник группы Виктор Скуратовский. Он, к слову, тоже появился в кадрах. Трек "Дождь/ Пусть умоет нас" стал вершиной альбома "Пирамида". По мнению участников группы, старость дана для того, чтобы сделать важные итоги в своей жизни. "Никогда не знаешь, доживут ли те музыканты до старости, поэтому решили примерить ее на себя заранее. Сценарий был придуман еще в 2011 году, когда мы снимали "Незнакомку". Поэтому было бы странно, если бы я не написал Виктору Скуратовскому, чтобы воплотить задуманное в реальность вместе. Он после некоторых колебаний все же согласился на кратковременное объединение группы. Как результат, мы получили видео из будущего. Видео – о нас самих",– прокомментировал новый клип лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин. Видео снимали в родном городе группы Киеве. Именно там ребята проводят больше всего времени вместе. Местные узнают в клипе такие места, как ВДНХ или Бессарабка, однако родной локацией съемки для участников группы стала их репетиционная база. Ведь именно там все начиналось.