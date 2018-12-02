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День рождения Бритни Спирс: самые популярные песни американской певицы (Видео)

День рождения Бритни Спирс: самые популярные песни американской певицы (Видео)
16:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: Сегодня, 2 декабря известной певице Бритни Спирс исполнилось 37 лет.

В воскресенье, 2 декабря, популярная певица Бритни Спирс празднует свой день рождения. Главному секс-символу "нулевых" исполняется 37 лет.

Бритни Спирс родилась в городе Маккомб, штат Миссисипи. Ее мама Линн Айрен Бриджес, бывшая учительница в начальной школе и тренер по аэробике, отец-Джеймс Парнелл Спирс работал строителем и поваром. С 8 лет Бритни училась три года в актерской школе Professional Performing Arts School в Нью-Йорк и принимала участие в шоу "Клуб Микки Мауса" на канале "Дисней".

Еще в начале карьеры ее называли одаренным несовершеннолетним поп-идолом последних лет и подростковой королевой рок-н-ролла. Впоследствии за сингл "Oops!... I Did It Again" Бритни попала в книгу рекордов Гиннеса.

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В честь дня рождения Бритни Спирс мы подготовили список самых известных песен певицы.

Oops!...I Did It Again

Criminal

Gimme More

Womanizer

Hold It Against Me

Baby One More Time

 Спирс проявила себя не только в музыке, но и в кино. Она исполнила главную роль в фильме "Перекрестки", выпущенном в 2002 году, участвовала в различных телевизионных программах.

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Бритни Спирс, День рождения, Песни, Певица, Клипы.
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