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Forbes обнародовал список высокооплачиваемых музыкантов 2018 года

Forbes обнародовал список высокооплачиваемых музыкантов 2018 года
21:54 Сегодня Телеграф lux.fm

Новости культуры: Издание "Forbes" составило рейтинг групп, которые стали самыми прибыльными в этом году.

В 2018 году список возглавила ирландская рок-группа "U2". Музыканты обогатились на 118 млн долларов. Второе место тоже заняла группа, однако британская - "Coldplay".

Вместе со своими коллегами Крис Мартин заработал 115,5 млн долларов. Тройку лидеров замыкает никто иной, как Эд Ширан с 110 млн долларов.

В "ТОП-10 самых высокооплачиваемых музыкантов" также вошли Бруно Марс (100 млн долларов), Кэти Перри (83 млн), Тейлор Свифт (80 млн), Джей-Зи (76,5 млн), группа "Guns N 'Roses" (71 млн), вокалист коллектива "Pink Floyd" Роджер Уотерс (68 млн) и Дидди (64 млн).

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Forbes, Музыка, Список, Музыканты, Группы, Высокооплачиваемые музыканты.
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