Грэмми 2019: названы номинанты музыкальной премии

Новости культуры: На сайте главной музыкальной премии "Грэмми 2019" обнародовали имена номинантов.

Американская Академия звукозаписи огласила номинантов на получение премии "Грэмми" в этом году. Лидерами по количеству наград стали рэперы Дрейк и Кендрик Ламар, представленные в семи категориях.

Дрейк и Ламар поборются, в частности, в таких категориях, как "Запись года", "Альбом года", "Песня года", "Лучшее рэп-представление" и "Лучшая рэп-песня". Шесть номинаций получила исполнительница Брэнди Карлайл, которая также будет бороться за звание лучшей в категориях "Запись года", "Альбом года" и "Песня года".

Запись Года

I Like It - Карди Би, Bad Bunny и Джей Балвин

The Joke - Брэнди Карлил

This Is America - Childish Gambino (Дональд Гловер)

God's Plan - Дрэйк

Shallow - Леди Гага и Брэдли Купер

All the Stars - Кэндрик Ламар и SZA

Rockstar - Post Malone (Остин Ричард Пост) и рэпер 21 Savage

The Middle - Zedd, Марен Моррис и Grey

Альбом Года

Invasion of Privacy - Карди Би

By the Way, I Forgive You - Брэнди Карлил

Scorpion - Дрэйк

H.E.R. - H.E.R.

Beerbongs and Bentleys - Post Malone (Остин Ричард Пост)

Dirty Computer - Джянелл Мона

Golden Hour - Кейси Мусгравс

Черная Пантера - альбом с музыкой для фильма

Песня Года

All the Stars - Кендрик Ламар, Солана Рове (SZA)

Boo'd Up - Элла Май

God's Plan - Дрэйк

In My Blood - Шон Мендес

The Joke - Юрэнди Карлил

The Middle - Zedd, Марен Моррис и Grey

"Shallow" - Леди Гага и Брэдли Купер

"This Is America" - Дональд Гловер (Childish Gambino)

Лучший новый артист

Chloe x Halle (Хелли Бейли, Хлое Бейли)

Люк Комбс

Greta Van Fleet (Джош Кишка, Семюел Кишка, Даниэль Вагнер, Якоб Кишка, Кайл Гук)

H.E.R. (Габриэлла Вилсон)

Дуа Липа

Марго Прайс

Биби Рекса

Джорджа Смит

Лучшее соло-исполнение в стиле Поп

Colors - Beck (Бек Гансен)

Havana (Live) - Камила Кабелло

God Is a Woman - Ариана Гранде

Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) - Леди Гага

Better Now - Post Malone (Остин Ричард Пост)

Лучший альбом в стиле Поп

Camila - Камила Кабелло

Meaning of Life - Кэлли Кларксон

Sweetener - Ариана Грандэ

Shawn Mendes - Шон Мендес

Beautiful Trauma - Pink

Reputation - Тейлор Свифт

Лучшая танцевальная запись

Northern Soul - Above and Beyond (Джонатан Грант, Тони Макгиннес и Пааво Сильямяки) и Ричард Бедфорд

Ultimatum - Disclosure (Говард Лоуренс и Ги Лоуренс) с Фатумата Дивара

Losing It - Fisher (Пол Фишер)

Electricity - Silk City и Дуа Липа с Diplo и Марком Ронсоном

Ghost Voices - Virtual Self( Портер Робинсон)

Лучшая песня в стиле Рок

Black Smoke Rising - Greta Van Fleet (Джош Кишка, Семюел Кишка, Даниэль Вагнер, Якоб Кишка, Кайл Гук)

Jumpsuit - Twenty One Pilots

MANTRA - Bring Me The Horizon

Masseduction - St. Vincent

Rats - Ghost

Лучший альбом в жанре современной городской музыки

Everything Is Love - The Carters (Бейонсе и Джей Зи)

The Kids Are Alright - Chloe x Halle

Chris Dave and the Drumhedz - Chris Dave and the Drumhedz (Крис Дейв)

War and Leisure - Miguel ( Мигель Хонтель Пиментель)

Ventriloquism - Meshell Ndegeocello (Мишель Линн Джонсон)

Лучший Рэп альбом

Invasion of Privacy - Карди Би

Swimming - Мак Миллер

Victory Lap - Nipsey Hussle

Daytona - Pusha T

ASTROWORLD - Трэвис Скотт

Лучший Кантри альбом

Unapologetically - Келси Баллерини

Port Saint Joe - Brothers Osborne (Джон Осборн, Адам Бокс, Ти Джей Осборн)

Girl Going Nowhere - Эшли Макбрид

Golden Hour - Кейси Масгрейвс

From a Room: Volume 2 - Крис Стэплтон

Лучший Джазовый альбом

My Mood Is You - Фредди Коул

The Questions - Курт Эллинг

The Subject Tonight Is Love - Кейт МакГерри с Кейт Ганц и Гэри Версаче

If You Really Want - Рауль Мидон с оркестром Метрополя под руководством Винса Мендозы

The Window - Сесиль МакЛорен Сальвант

Лучший альбом в стиле Госпеп

One Nation Under God - Жарлин Амлони Карр

Hiding Place - Тори Келли

Make Room - Джонатан МакРейнолдс

The Other Side - The Walls Group

A Great Work - Браян Кортни Вильсон

Лучший альбом латинской поп-музыки

Prometo - Пабло Альборан

Sincera - Клавдия Бранд

Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos), Vol. 2 - Наталия Лафуркаде

2:00 AM - Ракиль София

Vives - Carlos Vives (Карлос Альберто Вивес Рестрелло)

Лучший альбом в стиле Американа

By the Way, I Forgive You - Бранди Карли

Things Have Changed - Бетти ЛаВетт

The Tree of Forgiveness - Джон Прин

The Lonely, The Lonesome and The Gone - Ли Энн Вомак

One Drop of Truth - The Wood Brothers

Лучшая песня, написанная для кино и телевидения

All the Stars - Кендрик Ламар "Черная пантера"

"Mystery of Love" - Суфьян Стивенс "Зови меня своим именем"

"Remember Me" - Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес "Коко"

"Shallow" - Леди Гага и Брэдли Купер "Звезда Родилась"

"This Is Me" - Бени Пасек и Джастин Пол "Величайший Шоумен"

Продюсер Года

Boi-1da

Ларри Кляин

Линда Перри

Канье Уэст

Фарелл Уильямс

Церемония награждения Грэмми-2019 пройдет в Лос-Анджелесе 10 февраля 2019.