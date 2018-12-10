Фома из группы "Мандри" представил новую украиноязычную песню (Видео)

песню записали при участии Президентского симфонического оркестра Украины, а съемки клипа прошли во Львове и в городе Миннеаполисе, который расположен в США. Видео состоит из трех сюжетных линий, которые переплетаются между собой. Материал клипа отснят на трех отдельных локациях в Украине и США: первый утренний снег, на который выбегают играть дети в американском Миннеаполисе и первый снег, падающий в вечернем и ночном Киеве сочетаются с хроникой живого выступления группы в старом львовском театре имени Марии Заньковецкой.