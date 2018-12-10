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Первый Международный конкурс скрипачей имени Скорика стартовал во Львове

Первый Международный конкурс скрипачей имени Скорика стартовал во Львове
09:25 Сегодня Телеграф ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры: Во Львове первый Международный конкурс скрипачей имени Мирослава Скорика.

"9 декабря на базе Львовской национальной музыкальной академии им. Николая Лысенко и Львовской национальной филармонии стартовал Первый Международный конкурс скрипачей имени Мирослава Скорика. В нем принимают участие 25 скрипачей из Франции, Швейцарии, Китая и Украины (из Львова, Киева, Днипра, Кропивницкого, Кривого Рога и других городов). Победителей будут выбирать в двух группах: I группа - участники в возрасте до 18 лет; II группа - участники в возрасте до 30 лет", - говорится в сообщении.

Председатель жюри - Герой Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко, народный артист Украины, академик Национальной академии искусств профессор Мирослав Скорик.

Конкурс продлится до 14 декабря. Проводят мероприятие под патронатом председателя Львовской областной государственной администрации.

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Львов, Музыка, Конкурс, Искусство, Конкурс скрипачей.
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