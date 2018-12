Хит группы Queen стал самой прослушиваемой песней ХХ века

Песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen стала самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века. Об этом сообщает Universal Music Group (UMG) на странице в Twitter.

Согласно сообщению, количество прослушиваний композиции на стримминговых сервисах преодолело отметку в 1,5 миллиарда раз.

Большую роль в этом сыграл фильм "Богемная Рапсодия", который вышел на экраны в 2018 году и номинирован на премию "Золотой глобус".

Breaking news Bohemian Rhapsody by @QueenWillRock has officially become the most-streamed song of the 20th century passing 1.5 billion streams. pic.twitter.com/utOYWH3S2r

— Universal Music Group (@UMG) 11 декабря 2018 г.